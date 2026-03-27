Bonne nouvelle pour les gamers : deux nouveaux jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store. Il s’agit de Havendock et de Hyper Echelon.

Bonne nouvelle pour les gamers : deux nouveaux jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store. Il s’agit de Havendock et de Hyper Echelon. Deux jeux que vous pouvez télécharger respectivement ici et là jusqu’au jeudi 2 avril 2026.

Havendock

Détendez-vous et prospérez dans cette simulation de colonie sans prise de tête. Créez un refuge pour les naufragés, gérez les ressources, vivez votre meilleure vie sur l’océan. Transformez votre humble colonie en société high-tech.

Hyper Echelon

La galaxie Cyan est en danger ! Votre fidèle petit chasseur stellaire et votre escouade hétéroclite d’ailiers sont votre seul espoir face au maléfique EXODON ! Passez d’un simple lanceur de projectiles à une véritable machine de guerre en participant à des combats frénétiques dans des lieux merveilleux.