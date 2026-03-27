Les jeux Havendock et Hyper Echelon sont offerts sur l’Epic Games Store

Bonne nouvelle pour les gamers : deux nouveaux jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store. Il s’agit de Havendock et de Hyper Echelon.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Bonne nouvelle pour les gamers : deux nouveaux jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store. Il s’agit de Havendock et de Hyper Echelon. Deux jeux que vous pouvez télécharger respectivement ici et jusqu’au jeudi 2 avril 2026.

Havendock

Détendez-vous et prospérez dans cette simulation de colonie sans prise de tête. Créez un refuge pour les naufragés, gérez les ressources, vivez votre meilleure vie sur l’océan. Transformez votre humble colonie en société high-tech.

Hyper Echelon

La galaxie Cyan est en danger ! Votre fidèle petit chasseur stellaire et votre escouade hétéroclite d’ailiers sont votre seul espoir face au maléfique EXODON ! Passez d’un simple lanceur de projectiles à une véritable machine de guerre en participant à des combats frénétiques dans des lieux merveilleux.

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Sebastien 20581 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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