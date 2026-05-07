Le disque dur Seagate Firecuda de 8 To coûte 222€ en ce moment

En ce moment, en pleine période de crise dans le domaine du stockage, il est possible de se procurer le disque dur interne Seagate Firecuda d’une capacité de 8 To à un prix plus que correct sur Amazon.

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par Sebastien 0
Seagate FireCuda 8TB hard drive with green top panel and orange bottom, featuring bold FireCuda logo in the center.

En ce moment, en pleine période de crise dans le domaine du stockage, il est possible de se procurer le disque dur interne Seagate Firecuda d’une capacité de 8 To à un prix plus que correct sur Amazon.

En effet, cette référence s’affiche actuellement au prix de 222,99€ sur Amazon.fr alors que le modèle 4 To est vendu pour sa part 219,99€. Avec une différence de prix de 3€ seulement nul doute que de nombreux utilisateurs préféreront opter pour la capacité la plus grande et passer de 4 à 8 To.

Pour information, le disque dur Seagate Firecuda est un disque dur interne au format 3,5 pouces qui dispose d’une interface SATA III à 6 Gbps. C’est un modèle performant qui pourra prendre place dans un PC de bureau voire même dans un PC gamer pour stocker massivement des données. Evidemment, l’usage d’un SSD pour les jeux est à privilégier pour tout PC Gaming qui se respecte mais pour stocker des photos, des vidéos et d’une manière générale toutes sortes de fichiers le bon vieux disque dur à plateau a encore son mot à dire.

Le disque dur Seagate Firecuda de 8 To coûte 222€

Le disque dur Seagate Firecuda de 8 To (référence ST8000DXZ01) embarque 256 Mo de mémoire cache. Le disque fonctionne à la vitesse de 7.200 tours par minute et exploite la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording) . Le fabricant annonce des taux de transferts de 255 Mo/s

A noter que le disque dur est fourni avec un accès à un service de récupération de données « Rescue Services » valable pendant trois ans. Il permet de restaurer les données en cas de soucis ou de défaillance matérielle.

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Sebastien 20632 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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