French Days : Amazon casse déjà le prix de la Neo Geo AES+, accessoires et jeux

Bonne nouvelle, les codes promos proposés par Amazon durant les French Days (on en parlait ici) sont également valables sur certains produits en précommande.

Bons Plans
par Sebastien 0
French Days promo banner showing a Neo Geo AES game console with two controllers, in an open Amazon box with red, white, and blue confetti.

Bonne nouvelle, les codes promos proposés par Amazon durant les French Days (on en parlait ici) sont également valables sur certains produits en précommande. Cela signifie qu’on peut par exempple précommander la Neo Geo AES+ et les accessoires qui ont été annoncés en bénéficiant de 10€ ou 15€ de remise en fonction de votre statut.

Rappelons en effet que tous les clients Amazon peuvent bénéficier de 10€ de remise dès 50€ d’achats alors que les membres Prime profitent, eux, de 15€ de de réduction dès 50€ d’achats.

Pour tout le monde : 10€ dès 50€ d’achats sur Amazon.fr avec le code FRENCHWEEK10

Pour les membres Prime : 15€ dès 50€ d’achats sur Amazon.fr avec le code PRIME15

  • le pack Neo Geo AES+ comprenant la console et un stick arcade filaire passe à 184,99€ avec le code PRIME15 ou à 189,99€ avec le code FRENCHWEEK10 (au lieu de 199,99€)

Boxed Neo Geo home arcade system with console and joystick controller, both showing NEOGEO branding. Amazon casse le prix de la Neo Geo AES+, accessoies et jeux

  • le stick arcade noir passe à 84,99€ avec le code PRIME15 ou à 89,99€ avec le code FRENCHWEEK10 (au lieu de 99,99€)

Neo Geo Arcade Stick Wireless controller on its packaging box: a black arcade-style joystick with buttons, branded Neo Geo on the case. Amazon casse le prix de la Neo Geo AES+, accessoies et jeux

  • le stick arcade blanc chute à 84,99€ avec le code PRIME15 ou à 89,99€ avec le code FRENCHWEEK10 (au lieu de 99,99€)

White Neo Geo arcade stick controller with joystick and 8 buttons, wireless, resting on its box labeled Arcade Stick Wireless Neo Geo Amazon casse le prix de la Neo Geo AES+, accessoies et jeux

  • Metal Slug passe à 64,99€ avec le code PRIME15 ou à 69,99€ avec le code FRENCHWEEK10 (au lieu de 79,99€)
  • Big Tournament Golf passe à 64,99€ avec le code PRIME15 ou à 69,99€ avec le code FRENCHWEEK10 (au lieu de 79,99€)
  • The King of Fighters 2002 à 64,99€ avec le code PRIME15 ou à 69,99€ avec le code FRENCHWEEK10 (au lieu de 79,99€)
  • Samurai Shodown V Special passe à 64,99€ avec le code PRIME15 ou à 69,99€ avec le code FRENCHWEEK10 (au lieu de 79,99€)
  • Magician Lord passe à 64,99€ avec le code PRIME15 ou à 69,99€ avec le code FRENCHWEEK10 (au lieu de 79,99€)
  • Twinkle Star Sprites tombe à 64,99€ avec le code PRIME15 ou à 69,99€ avec le code FRENCHWEEK10 (au lieu de 79,99€)

Neo Geo game console with colorful cartridges floating around it on a dark background. Amazon casse le prix de la Neo Geo AES+, accessoies et jeux

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20626 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Opera One 131.0.5877.5

Sebastien

Télécharger EZ CD Audio Converter 13.1

Télécharger Thunderbird 150.0 pour Windows 64-bit

Télécharger Gom Media Player 2.3.118 Build 5388

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

French Days : Amazon casse déjà le prix de la Neo Geo…

Sebastien

French Days : Amazon.fr offre 10€ et même 15€ de remise dès 50€…

French Days : CDiscount vous offre 10€ ou 15€ de remise sur votre…

Le gros récap des meilleures offres des French Days 2026 !

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Opera One 131.0.5877.5

Sebastien

Télécharger EZ CD Audio Converter 13.1

Télécharger Thunderbird 150.0 pour Windows 64-bit

Télécharger Gom Media Player 2.3.118 Build 5388

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

French Days : Amazon casse déjà le prix de la Neo Geo…

Sebastien

French Days : Amazon.fr offre 10€ et même 15€ de remise dès 50€…

French Days : CDiscount vous offre 10€ ou 15€ de remise sur votre…

Le gros récap des meilleures offres des French Days 2026 !