Bonne nouvelle, les codes promos proposés par Amazon durant les French Days (on en parlait ici) sont également valables sur certains produits en précommande.

French Days : Amazon casse déjà le prix de la Neo Geo AES+, accessoires et jeux

Bonne nouvelle, les codes promos proposés par Amazon durant les French Days (on en parlait ici) sont également valables sur certains produits en précommande. Cela signifie qu’on peut par exempple précommander la Neo Geo AES+ et les accessoires qui ont été annoncés en bénéficiant de 10€ ou 15€ de remise en fonction de votre statut.

Rappelons en effet que tous les clients Amazon peuvent bénéficier de 10€ de remise dès 50€ d’achats alors que les membres Prime profitent, eux, de 15€ de de réduction dès 50€ d’achats.

– Pour tout le monde : 10€ dès 50€ d’achats sur Amazon.fr avec le code FRENCHWEEK10

– Pour les membres Prime : 15€ dès 50€ d’achats sur Amazon.fr avec le code PRIME15

le pack Neo Geo AES+ comprenant la console et un stick arcade filaire passe à 184,99€ avec le code PRIME15 ou à 189,99€ avec le code FRENCHWEEK10 (au lieu de 199,99€)

le stick arcade noir passe à 84,99€ avec le code PRIME15 ou à 89,99€ avec le code FRENCHWEEK10 (au lieu de 99,99€)

le stick arcade blanc chute à 84,99€ avec le code PRIME15 ou à 89,99€ avec le code FRENCHWEEK10 (au lieu de 99,99€)