Synology corrige des failles et publie DSM 7.3.2 Update 3

Synology vient de mettre en ligne coup sur coup DSM 7.3.2 Update 2 et DSM 7.3.2 Update 3. Le fabricant souhaite apparemment sécuriser au maximum ses NAS.

Synology corrige des failles de sécurité et publie DSM 7.3.2 Update 3

Synology vient de mettre en ligne coup sur coup DSM 7.3.2 Update 2 et DSM 7.3.2 Update 3. Le fabricant souhaite apparemment sécuriser au maximum ses NAS en publiant successivement des correctifs de sécurité.

La Release Note mentionne les changements suivants :

DSM 7.3.2 Update 2 corrige plusieurs failles de sécurité.

corrige plusieurs failles de sécurité. DSM 7.3.2 Update 3 corrige une faille de sécurité concernant Telnetd (CVE-2026-32746)

La mise à jour de votre NAS Synology vers la dernière version (Update 3) est vivement recommandée afin de colmater les failles de sécurité et éviter toute éventuelle intrusion.

En principe, DSM 7.3.2 Update 3 est disponible dès maintenant en téléchargement direct depuis DSM. Pensez à vous connecter à votre NAS pour installer la mise à jour dès que possible.

Comment installer DSM 7.3.2 Update 3 ?

Pour mettre à jour un NAS vers DSM 7.3.2 Update 3, voilà comment faire :

si le NAS propose la mise à jour : rendez-vous dans DSM dans « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » pour installer la mise à jour.

rendez-vous dans DSM dans « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » pour installer la mise à jour. si le NAS ne propose pas las mise à jour : il faut alors procéder à une mise à jour manuelle. Commencez par télécharger sur cette page la mise à jour qui correspond à votre modèle de NAS. Puis installez la mise à niveau en passant par le « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » de votre NAS.

A noter qu’un redémarrage de l’appareil est requis pour finaliser l’installation de la mise à jour.