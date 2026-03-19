Bon Plan : le disque dur Seagate Expansion Desktop 8 To à 184,99€ sur Amazon

En pleine période de pénurie de mémoire, certains composants informatique comme par exemple la RAM, les disques durs ou les SSD atteignent des tarifs complètement farfelus.

Bons Plans
par Sebastien 0

En pleine période de pénurie de mémoire, certains composants informatique comme par exemple la RAM, les disques durs ou les SSD atteignent des tarifs complètement farfelus. Dans ces conditions, il devient difficile de dégoter des produits de stockage à prix corrects. A croire que tous les fabricants se sont passés le mot pour gonfler artificiellement leurs prix….

Heureusement, il est parfois possible de dénicher des produits à prix intéressants. (cf. nos récents bons plans) Alors, certes on est loin des tarifs que l’on pouvait trouver sur le net il y a quelques mois ou il y a quelques années… mais ça reste tout de même les meilleurs prix que l’on peut dégoter en ce moment.

Actuellement, le disque dur Seagate Expansion Desktop d’une capacité de 8 To est disponible au prix de 184,99€ sur Amazon.fr. C’est un disque dur externe qui  dispose d’un port USB 3.0. Il peut être connecté facilement à un ordinateur (MAC ou PC), une console de jeux, ou autres…

A noter que le fabricant fournit avec ce disque dur un accès à un service de réupcération de données, ce qui peut être pratique en cas de perte de données due à une défaillance matétielle, une panne de courant, etc..

On connaît bien ce disque dur sur Bhmag puisqu’il a déjà fait partie de nos tests matériel. Le Seagate Expansion Desktop 8 To a été testé en long en large et en travers dans cet article.

Test du disque dur Seagate Expansion Desktop 8 To

Durant nos tests, on avait pu mesurer des débits de 187,5 Mo/s en lecture et de 145,9 Mo/s en écriture via Crystal Disk Mark.

Si vous êtes bricoleur vous pourrez vous amuser à ouvrir et démonter le boitier afin d’extraire le disque dur qu’il contient en vue de l’installer directement dans un PC ou autres…  En effet, le Seagate Expansion Desktop 8 To renferme un disque dur Seagate Barracuda 8 To tout ce qu’il y a de plus classique (et qui vaut bien plus cher)

Guide pratique : Comment démonter le Seagate Expansion Desktop ?

Voilà la vidéo du démontage :

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Sebastien 20566 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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