En pleine période de pénurie de mémoire, certains composants informatique comme par exemple la RAM, les disques durs ou les SSD atteignent des tarifs complètement farfelus.

En pleine période de pénurie de mémoire, certains composants informatique comme par exemple la RAM, les disques durs ou les SSD atteignent des tarifs complètement farfelus. Dans ces conditions, il devient difficile de dégoter des produits de stockage à prix corrects. A croire que tous les fabricants se sont passés le mot pour gonfler artificiellement leurs prix….

Heureusement, il est parfois possible de dénicher des produits à prix intéressants. (cf. nos récents bons plans) Alors, certes on est loin des tarifs que l’on pouvait trouver sur le net il y a quelques mois ou il y a quelques années… mais ça reste tout de même les meilleurs prix que l’on peut dégoter en ce moment.

Actuellement, le disque dur Seagate Expansion Desktop d’une capacité de 8 To est disponible au prix de 184,99€ sur Amazon.fr. C’est un disque dur externe qui dispose d’un port USB 3.0. Il peut être connecté facilement à un ordinateur (MAC ou PC), une console de jeux, ou autres…

A noter que le fabricant fournit avec ce disque dur un accès à un service de réupcération de données, ce qui peut être pratique en cas de perte de données due à une défaillance matétielle, une panne de courant, etc..

On connaît bien ce disque dur sur Bhmag puisqu’il a déjà fait partie de nos tests matériel. Le Seagate Expansion Desktop 8 To a été testé en long en large et en travers dans cet article.

Durant nos tests, on avait pu mesurer des débits de 187,5 Mo/s en lecture et de 145,9 Mo/s en écriture via Crystal Disk Mark.

Si vous êtes bricoleur vous pourrez vous amuser à ouvrir et démonter le boitier afin d’extraire le disque dur qu’il contient en vue de l’installer directement dans un PC ou autres… En effet, le Seagate Expansion Desktop 8 To renferme un disque dur Seagate Barracuda 8 To tout ce qu’il y a de plus classique (et qui vaut bien plus cher)

Voilà la vidéo du démontage :