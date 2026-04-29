Economisez avec les French Days 2026 : Tout savoir sur l’événement

Les French Days sont devenus au fil des années un événement incontournable pour les amateurs de bons plans en France. L’édition 2026 ne fait pas exception à la règle puisque les French Days débutent ce mercredi 29 avril 2026.

Les French Days sont devenus au fil des années un événement incontournable pour les amateurs de bons plans en France. L’édition 2026 ne fait pas exception à la règle puisque les French Days débutent ce mercredi 29 avril 2026. Pendant plusieurs jours, les consommateurs pourront profiter de promotions attractives sur une large sélection de produits high-tech, informatique, électroménager et bien plus encore.

French Days : définition et origine

Les French Days, aussi appelés « journées à la française », sont une opération commerciale lancée en 2018 par plusieurs grandes enseignes françaises : Fnac-Darty, CDiscount, Boulanger, Rue du Commerce, La Redoute et Showroomprivé. Depuis leur création, de nombreux e-commerçants et distributeurs ont rejoint l’événement, renforçant son importance dans le paysage du e-commerce français.

Comparable au Black Friday, mais version française, les French Days permettent aux consommateurs de bénéficier de réductions importantes sur de nombreux produits. Ordinateurs, smartphones, téléviseurs, tablettes, électroménager ou encore mode : toutes les catégories sont concernées par ces offres promotionnelles.

Dates des French Days 2026

Les French Days 2026 se déroulent cette année du mercredi 29 avril 2026 au mardi 5 mai 2026 à minuit. Durant cette période d’environ une semaine, les enseignes proposeront des ventes flash, des remises immédiates et des offres exclusives.

Quelles enseignes participent aux French Days ?

Aujourd’hui, les French Days rassemblent un grand nombre d’acteurs du commerce en ligne et des magasins physiques. Parmi les principales enseignes high-tech et informatique participantes, on retrouve notamment Amazon.fr, CDiscount, Darty, Fnac, Rakuten, RueDuCommerce, Aliexpress, Materiel.net, Cybertek, GrosBill, PC Componentes.fr, Alternate.fr, Xiaomi, et bien d’autres…

Cette large participation permet aux consommateurs de comparer facilement les prix et de profiter des meilleures promotions disponibles.

French Days 2026 : les meilleurs bons plans sur Bhmag

A l’occasion des French Days 2026, Bhmag proposera une sélection des meilleures offres high-tech et informatique. Des bons plans seront publiés quotidiennement sur cette page afin de vous aider à trouver les meilleures promotions du moment et réaliser de vraies économies.