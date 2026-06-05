Bon Plan : le mini pc MLSSE G2 Pro coûte seulement 171€

Que ce soit pour un usage bureautique ou multimédia, le mini pc MLSSE G2 Pro est une bonne solution pour s’équiper d’une machine polyvalente à moindre frais.

Bons Plans
par Sebastien 0

Que ce soit pour un usage bureautique ou multimédia, le mini pc MLSSE G2 Pro est une bonne solution pour s’équiper d’une machine polyvalente à moindre frais. Le G2 Pro est animé par un processeur Intel N150 (Twin Lake) cadencé à 3,6 GHz et il intègre une puce graphique Intel Graphics 630 cadencée à 1 GHz. 

Au niveau de sa mémoire vive, la machine embarque 12 Go de RAM LPDDR5 tandis qu’en terme de stockage, elle dispose d’un SSD M.2. (SATA) qui offre une capacité de 512 Go. Sa connectique se compose de : deux ports Ethernet RJ45 Gigabit, deux prises HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, trois ports USB 3.0 et une prise jack pour brancher un casque.

  • MLSSE G2 à 171,61€ avec le code promo FR6SS20 (ou SS6FR20)

Bon Plan : le mini pc MLSSE G2 Pro coûte seulement 171€

Le MLSSE G2 Pro est un mini pc très compact. Il mesure seulement 87 mm x 87 mm de côté sur 39 mm d’épaisseur et pèse 200 grammes. Il pourra se montrer très discret sur votre bureau.

Bon Plan : le mini pc MLSSE G2 Pro coûte seulement 171€

A moins que vous préfériez le fixer au dos d’un moniteur ou d’un téléviseur grâce à sa compatibilité VESA.

Bon Plan : le mini pc MLSSE G2 Pro coûte seulement 171€

 

Le mini pc MLSSE G2 Pro passe de 191,61€ à 171,61€ avec le code promo FR6SS20 (ou SS6FR20) qui offre 20€ de remise dès 139€ d’achats comme on l’a vu dans ce bon plan.

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Sebastien 20668 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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