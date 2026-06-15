Orico lance le CNM2-U4-GY : un boîtier USB4 pour SSD M.2. NVMe

Orico vient de présenter un nouveau boîtier pour SSD M.2. : le CNM2-U4-GY. C’est un boîtier qui dispose d’une interface USB4 qui offre une bande passante de 40 Gbps.

Disques SSD
par Sebastien 0
Portable external hard drive/enclosure in a gray angular casing with the Orico logo visible on the side

Orico vient de présenter un nouveau boîtier pour SSD M.2. : le CNM2-U4-GY. C’est un boîtier qui dispose d’une interface USB4 qui offre une bande passante de 40 Gbps. En théorie lorsque l’appareil est connecté au port USB4 d’un ordinateur on doit donc potentiellement être en mesure d’atteindre des taux de transferts élevés, de l’ordre de 4.000 Mo/s.

Le CNM2-UA-GY peut accueillir indifféremment  des SSD M.2. au format 2280, 2260, 2243 et 2230. Il supporte les SSD M.2. NVMe PCI Express 4.0 jusqu’à une capacité de 8 To.

Exploded view of a device showing multiple M.2 NVMe/PCIe SSD cards inserted, labeled sizes 2230 to 2280. Orico lance le CNM2-U4-GY : boîtier USB4 pour SSD M.2. NVMe

Le boîtier est équipé d’un contrôleur ASMedia ASM2464, une solution monopuce gérant toutes les interfaces et l’alimentation USB.

A noter que le châssis du CNM2-UA-GY est en aluminium et dispose de différentes aérations afin de faciliter la dissipation de la chaleur dégagée par le SSD. D’ailleurs, toujours dans un souci d’amélioration de la dissipation thermique, le boîtier est fourni avec un système de refroidissement et il est notamment équipé d’un ventilateur de 20 mm.

Exploded diagram of a power supply showing internal layers: aluminum case, cooling fan, heat-conductive silicone, insulating strips, and a circuit board flight stacked inside. Orico lance le CNM2-U4-GY : boîtier USB4 pour SSD M.2. NVMe

Le boîtier CNM2-UA-GY est annoncé au tarif de 70$ ce qui semble tout de même assez onéreux à première vue mais le prix peut se comprendre vu les performances du produit et sa conception. Un câble USB C vers USB C est fourni ainsi qu’un adaptateur USB C vers USB A.

Source TechPowerUp

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20678 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du disque dur externe 3,5″ Seagate One Touch…

Sebastien

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Derniers téléchargements

Télécharger CPU-Z 2.20.2

Sebastien

Télécharger Opera One 132.0.5905.37

Télécharger CCleaner 7.8.1355.0

Télécharger ProgDVB 7.71.7

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Bon Plan : le mini pc MLSSE G2 Pro chute à 135,99€

Sebastien

Aliexpress : les promos d’été 2026 et les codes promos à ne pas…

Profitez de l’offre de Godeal24 : MS Office 2024 à vie à 16,99€…

Apple AirTag 2 : Amazon casse le prix du pack de 4 à 95€

Derniers tests

Test du disque dur externe 3,5″ Seagate One Touch…

Sebastien

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Derniers téléchargements

Télécharger CPU-Z 2.20.2

Sebastien

Télécharger Opera One 132.0.5905.37

Télécharger CCleaner 7.8.1355.0

Télécharger ProgDVB 7.71.7

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Bon Plan : le mini pc MLSSE G2 Pro chute à 135,99€

Sebastien

Aliexpress : les promos d’été 2026 et les codes promos à ne pas…

Profitez de l’offre de Godeal24 : MS Office 2024 à vie à 16,99€…

Apple AirTag 2 : Amazon casse le prix du pack de 4 à 95€