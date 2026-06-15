Orico vient de présenter un nouveau boîtier pour SSD M.2. : le CNM2-U4-GY. C’est un boîtier qui dispose d’une interface USB4 qui offre une bande passante de 40 Gbps.

Orico vient de présenter un nouveau boîtier pour SSD M.2. : le CNM2-U4-GY. C’est un boîtier qui dispose d’une interface USB4 qui offre une bande passante de 40 Gbps. En théorie lorsque l’appareil est connecté au port USB4 d’un ordinateur on doit donc potentiellement être en mesure d’atteindre des taux de transferts élevés, de l’ordre de 4.000 Mo/s.

Le CNM2-UA-GY peut accueillir indifféremment des SSD M.2. au format 2280, 2260, 2243 et 2230. Il supporte les SSD M.2. NVMe PCI Express 4.0 jusqu’à une capacité de 8 To.

Le boîtier est équipé d’un contrôleur ASMedia ASM2464, une solution monopuce gérant toutes les interfaces et l’alimentation USB.

A noter que le châssis du CNM2-UA-GY est en aluminium et dispose de différentes aérations afin de faciliter la dissipation de la chaleur dégagée par le SSD. D’ailleurs, toujours dans un souci d’amélioration de la dissipation thermique, le boîtier est fourni avec un système de refroidissement et il est notamment équipé d’un ventilateur de 20 mm.

Le boîtier CNM2-UA-GY est annoncé au tarif de 70$ ce qui semble tout de même assez onéreux à première vue mais le prix peut se comprendre vu les performances du produit et sa conception. Un câble USB C vers USB C est fourni ainsi qu’un adaptateur USB C vers USB A.