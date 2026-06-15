Apple prépare déjà iOS 27, une mise à jour qui devrait mettre l’accent sur l’intelligence artificielle, la stabilité et l’autonomie plutôt que sur une refonte visuelle spectaculair

Apple prépare déjà iOS 27, une mise à jour qui devrait mettre l’accent sur l’intelligence artificielle, la stabilité et l’autonomie plutôt que sur une refonte visuelle spectaculaire. Selon les informations disponibles, cette version viserait surtout à rendre l’iPhone plus intelligent, plus fluide et plus fiable au quotidien.

iOS 27, une version tournée vers la maturité

Après une génération marquée par des changements d’interface, Apple semble vouloir adopter une approche plus discrète avec iOS 27. L’objectif ne serait pas de bouleverser l’expérience iPhone, mais de corriger, peaufiner et optimiser l’existant.

Cette stratégie n’est pas nouvelle chez Apple, qui alterne souvent entre grandes ruptures visuelles et versions plus axées sur le confort d’usage. iOS 27 s’inscrirait clairement dans cette seconde catégorie, avec une volonté de rendre le système plus cohérent et plus performant.

Siri devient la priorité

Le principal chantier d’iOS 27 semble être Siri, avec une version beaucoup plus avancée sur le plan de l’intelligence conversationnelle et du contexte. Apple travaille sur un assistant capable de mieux comprendre les demandes, d’enchaîner les actions plus naturellement et de s’intégrer davantage dans l’usage quotidien. Siri + Apple Intelligence, cela nous donne : Siri AI : une version boostée et plus intelligente de l’assistant vocal Siri.

Ce virage est important pour Apple qui souhaite repositionner Siri comme un vrai outil central de l’iPhone, et non plus comme un simple assistant vocal de base. L’enjeu est autant technique que stratégique, dans un marché où les assistants dopés à l’IA prennent une place grandissante.

Malheureusement Siri AI ne sera pas accessible et disponible dans les pays de l’Union Eruopéenne lors de sa sortie durant cet automne.

Des optimisations visibles au quotidien

Au-delà de Siri, iOS 27 apporte plusieurs optimisations de fond, comme par exemple une meilleure gestion de la batterie, une réduction des bugs et une amélioration générale des performances.

Apple travaille également sur des ajustements liés à l’interface Liquid Glass, afin de rendre l’ensemble plus lisible et plus agréable à utiliser. Il faut dire que Liquid Glass a régulièrement été critiqué par les utilisateurs depuis sa sortie en raison d’un manque flagrant de lisiblité. Apple a donc dans l’idée de conserver le style introduit récemment, tout en corrigeant ce qui peut nuire à la fluidité ou à la clarté.

Les fonctions qui reviennent le plus

Plusieurs nouveautés et chantiers reviennent régulièrement dans les informations publiées sur iOS 27 :

Un Siri plus intelligent et plus contextuel.

Des améliorations de stabilité et de performances.

Des ajustements de l’interface Liquid Glass.

Une app Santé enrichie par l’IA.

Une application Calendrier retravaillée.

Des fonctions satellites plus avancées, selon certaines rumeurs.

Pris ensemble, ces éléments montrent qu’Apple cherche à faire d’iOS 27 une version plus utile que spectaculaire.

Une mise à jour importante pour l’image d’Apple

iOS 27 pourrait jouer un rôle clé dans la perception de l’écosystème Apple, car une mise à jour réussie sur le plan de la fluidité et de l’IA peut renforcer la fidélité des utilisateurs. Si Siri progresse vraiment grâce à Siri AI cela pourrait aussi améliorer la compétitivité de l’iPhone face aux plateformes qui misent déjà fortement sur l’IA.

Pour Apple, le défi est double : convaincre sur le fond tout en gardant une expérience simple, stable et cohérente. C’est souvent dans ce type de version que se joue la réputation d’un système mobile.

Date de sortie et disponibilité

La version bêta d’iOS 27 à destination des développeurs est déjà disponible. La version grand public sera annoncée, quant à elle, en septembre 2026 en même temps que l’iPhone 18.

iOS 27 s’annonce comme une mise à jour moins spectaculaire qu’efficace, avec une forte priorité donnée à l’intelligence Artificielle grâce à l’arrivée de Siri AI, qui ne sera malheureusement pas disponible dans l’Union Européenne lors de sa sortie.

Quels iPhone sont compatibles avec iOS 27?

Lors de la WWDC26, Apple a révélé qu’iOS 27 pouvait être installé sur les mêmes appareils que ceux supportant iOS 26. Dans la pratique, cela signifie que tous les iPhone capables de faire tourner iOS 26 pouront profiter d’iOS 27 à sa sortie, sans exception. Voici la liste complète des appareils concernés :

iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et 17 Pro Max

iPhone 16e, iPhone 16 et 16 Plus, iPhone 16 Pro et 16 Pro Max

iPhone 15 et 15 Plus, iPhone 15 Pro et 15 Pro Max

iPhone 14 et 14 Plus, iPhone 14 Pro et 14 Pro Max

iPhone 13 et 13 mini, iPhone 13 Pro et 13 Pro Max

iPhone 12 et 12 mini, iPhone 12 Pro et 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro et 11 Pro Max

iPhone SE (2ème génération et plus récent)

Il faudra bien évidemment ajouter à cette liste les iPhone 18 qui seront très certainement dévoilés à la rentrée.