Firefox 152 est disponible en téléchargement
Le navigateur Mozilla Firefox vient de bénéficier d’une nouvelle mise à jour. Le programme est à présent disponible en version 152.0. Une petite dizaine de nouveautés sont annoncées ainsi que des correctifs et des changements.
Le navigateur Mozilla Firefox vient de bénéficier d’une nouvelle mise à jour. Le programme est à présent disponible en version 152.0. Une petite dizaine de nouveautés sont annoncées ainsi que des correctifs et des changements. Les paramètres de Firefox ont par exemple été réorganisés, il est aussi possible de désactiver le son depuis la barre d’adresses de Firefox. En navigation privée, l’utilisateur peut s’il le souhaite désactiver temporairement le blocage des traqueurs. L’ensemble des changements est listé ci-dessous.
Quels changements pour Firefox 152.0 ?
Des nouveautés :
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Les paramètres de Firefox arborent un tout nouveau look avec une organisation simplifiée, des regroupements plus clairs et une navigation améliorée pour une personnalisation plus facile.
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Dans les fenêtres de navigation privée, vous pouvez désormais désactiver temporairement le blocage des traqueurs pour un onglet si celui-ci provoque un dysfonctionnement d’un site. Lorsque vous rechargez une page où les traqueurs étaient bloqués, Firefox affiche un message vous proposant de recharger la page sans les protections renforcées. Toutes les autres protections contre le suivi restent actives.
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Vous pouvez désormais couper le son de votre navigateur directement depuis la barre d’adresse : saisissez « mute » (ou « shush » ou « sssh ») et utilisez l’action rapide de la barre d’adresse pour couper le son de tous les onglets en cours d’exécution dans toutes les fenêtres Firefox.
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Prise en charge améliorée des commandes de déplacement du curseur plus avancées, notamment celles relatives aux limites de paragraphe, sur macOS.
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Sous Windows et Linux, vous pouvez désormais copier des liens via le menu contextuel de l’onglet en cliquant avec le bouton droit sur un onglet et en sélectionnant Partager > Copier le lien. Copiez ainsi facilement un lien sans avoir à ouvrir l’onglet au préalable. Lorsque plusieurs onglets sont sélectionnés, vous pouvez copier tous les liens sélectionnés simultanément. Les utilisateurs Windows conservent l’accès aux options de partage Microsoft via le menu Partager.
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Un bouton « Envoyer l’onglet » est désormais disponible dans la barre d’outils. Vous pouvez l’ajouter via Plus d’outils > Personnaliser la barre d’outils.
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Les langues suivantes sont désormais disponibles pour les traductions : Basque et Galicien
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Les versions de Firefox en croate, anglais (Royaume-Uni), géorgien, persan, slovène, tadjik, tamoul, tibétain, turc, gallois et xhosa intègrent désormais un dictionnaire pour le correcteur orthographique de Firefox.
- Firefox propose désormais une prise en charge expérimentale du nouveau format d’image JPEG XL, qui offre généralement une meilleure compression que WebP, JPEG, PNG et GIF et est conçu pour les remplacer. Vous pouvez l’activer depuis le panneau Firefox Labs dans les paramètres.
Des correctifs :
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Correction d’un problème où l’option Coller pouvait être absente des menus contextuels lors de la modification de contenu sur des sites tels que Squarespace, LinkedIn et eBay.
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Amélioration du glisser-déposer d’images depuis Firefox vers le bureau ou le Finder sous macOS : les images sont désormais enregistrées correctement et s’enregistrent à l’endroit où vous les déposez.
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En cas d’utilisation de plusieurs écrans, la fenêtre « À propos de Firefox » s’ouvre désormais plus systématiquement sur l’écran affichant la dernière fenêtre Firefox utilisée.
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Correction des commandes de navigation et de sélection de mots avec les touches fléchées, qui se déplaçaient dans le mauvais sens pour les textes s’écrivant de droite à gauche sous macOS et Linux.
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Correctifs de sécurité divers.
Des changements :
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Le zoom sur les sites web, que ce soit au clavier ou à la souris, offre désormais davantage de niveaux de zoom, avec des incréments plus petits.
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Lorsqu’un fichier PDF ou autre ouvert directement par Firefox a terminé son téléchargement, il s’ouvre désormais dans un onglet en arrière-plan si vous avez changé d’onglet ou fermé la page d’origine.
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Le panneau « Onglets depuis d’autres appareils » de la barre latérale vous permet maintenant d’ouvrir les onglets dans un nouvel onglet ou dans un nouvel onglet conteneur via le menu contextuel.
Télécharger la version 152.0 de Firefox
La version 152.0 de Firefox est disponible en téléchargement sur le site officiel et dans notre section Téléchargement.
- Télécharger Firefox 152.0 pour Windows (32-bit)
- Télécharger Firefox 152.0 pour Windows (64bit)
- Télécharger Firefox 152.0 pour Mac
- Télécharger Firefox 152.0 pour Linux
Si vous êtes déjà un utilisateur de Mozilla Firefox, vous pouvez lancé l’update directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».