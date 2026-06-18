Firefox 152 est disponible en téléchargement

Le navigateur Mozilla Firefox vient de bénéficier d’une nouvelle mise à jour. Le programme est à présent disponible en version 152.0. Une petite dizaine de nouveautés sont annoncées ainsi que des correctifs et des changements. Les paramètres de Firefox ont par exemple été réorganisés, il est aussi possible de désactiver le son depuis la barre d’adresses de Firefox. En navigation privée, l’utilisateur peut s’il le souhaite désactiver temporairement le blocage des traqueurs. L’ensemble des changements est listé ci-dessous.

Des nouveautés :

Les paramètres de Firefox arborent un tout nouveau look avec une organisation simplifiée, des regroupements plus clairs et une navigation améliorée pour une personnalisation plus facile.

Dans les fenêtres de navigation privée, vous pouvez désormais désactiver temporairement le blocage des traqueurs pour un onglet si celui-ci provoque un dysfonctionnement d’un site. Lorsque vous rechargez une page où les traqueurs étaient bloqués, Firefox affiche un message vous proposant de recharger la page sans les protections renforcées. Toutes les autres protections contre le suivi restent actives.

Vous pouvez désormais couper le son de votre navigateur directement depuis la barre d’adresse : saisissez « mute » (ou « shush » ou « sssh ») et utilisez l’action rapide de la barre d’adresse pour couper le son de tous les onglets en cours d’exécution dans toutes les fenêtres Firefox.

Prise en charge améliorée des commandes de déplacement du curseur plus avancées, notamment celles relatives aux limites de paragraphe, sur macOS.

Sous Windows et Linux, vous pouvez désormais copier des liens via le menu contextuel de l’onglet en cliquant avec le bouton droit sur un onglet et en sélectionnant Partager > Copier le lien. Copiez ainsi facilement un lien sans avoir à ouvrir l’onglet au préalable. Lorsque plusieurs onglets sont sélectionnés, vous pouvez copier tous les liens sélectionnés simultanément. Les utilisateurs Windows conservent l’accès aux options de partage Microsoft via le menu Partager.

Un bouton « Envoyer l’onglet » est désormais disponible dans la barre d’outils. Vous pouvez l’ajouter via Plus d’outils > Personnaliser la barre d’outils.

Les langues suivantes sont désormais disponibles pour les traductions : Basque et Galicien

Les versions de Firefox en croate, anglais (Royaume-Uni), géorgien, persan, slovène, tadjik, tamoul, tibétain, turc, gallois et xhosa intègrent désormais un dictionnaire pour le correcteur orthographique de Firefox.

Firefox propose désormais une prise en charge expérimentale du nouveau format d’image JPEG XL, qui offre généralement une meilleure compression que WebP, JPEG, PNG et GIF et est conçu pour les remplacer. Vous pouvez l’activer depuis le panneau Firefox Labs dans les paramètres.