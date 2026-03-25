Bon Plan : Voici une sélection de SSD M.2. qui valent le coup en cette période de crise

Comme vous n’êtes pas sans le savoir : depuis plusieurs mois maintenant le prix des SSD, des disques durs et de la RAM ne cesse de faire du yoyo. Face à la demande sans cesse croissante et à l’appétit débordant des serveurs et datacenters spécialisés dans l’IA les tarifs du stockage et de la mémoire s’envolent… A tel point que ça devient totalement surréaliste. Certains composants ont vu leur prix multiplier par quatre ou cinq en l’espace de quelques semaines ou quelques mois seulement.

Dans cette jungle où les prix frôlent le grand n’importe quoi, il arrive parfois qu’on puisse dégoter quelques produits intéressants. Certes, c’est assez rare (voire même très rare) et on est franchement bien loin des meilleurs tarifs qu’on pouvait trouver il y a quelques mois, mais voilà quelques trouvailles qui valent le coup d’oeil :

SAMSUNG 990 PRO 1 To à 148,99€ (PCIe 4.0)

Le Samsung 990 Pro de 1 To est un SSD M.2. NVMe au format 2280 qui est doté d’une interface PCI Express 4.0 4x. Il dispose d’un contrôleur maison conçu par Samsung et il embarque de la mémoire V-NAND Flash 3D TLC. C’est un SSD performant que l’on peut installer aussi bien dans un PC, un MAC, un mini pc ou encore dans une console Playstation 5 pour ceux qui souhaitent étendre la capacité de stockage de leur machine.

Le Samsung 990 Pro de 1 To est un SSD qui a très bonne réputation. Au niveau des débits il s’en sort très bien puisqu’il offre des taux de transferts de 7.450 Mo/s en lecture et de 6.900 Mo/s en écriture. Actuellement le Samsung 990 Pro d’une capacité de 1 To coûte 148,,99€ sur Amazon.fr. C’est plus cher qu’avant (on le trouvait parfois à moins de 100€) mais ça reste correct en cette période folle inflation.

SAMSUNG 990 PRO 1 To à 148,,99€ sur Amazon.fr

LEXAR ARES PRO 1 To à 159,99€ (PCIe 5.0)

De son côté, le LEXAR ARES Pro de 1 To est un cran au dessus. En effet, ce SSD profite d’une interface PCI Express 5.0 4x et d’une mémoire NAND Flash 3D TLC, ce qui lui permet d’offrir des débits nettement plus élevés, surtout en lecture.

Le LEXAR ARES Pro offre des taux de transferts de 14.000 Mo/s en lecture et de 7.500 Mo/s en écriture suivant les modèles. Le SSD LEXAR ARES Pro de 1 To s’affiche au prix de 159,99€ sur Amazon.fr ce qui est un très bon prix pour un SSD M.2. NVMe PCI Express 5.0. A noter que le SSD est garanti cinq ans et il offre un MTBF de 1,5 millions d’heures.

LEXAR ARES Pro 1 To à 159,99€ sur Amazon.fr

LEXAR NM790 2 To à 227,99€ (PCIe 4.0)

Avec le Lexar NM790, on a affaire un SSD M.2 NVMe d’une capacité de 2 To qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x et de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Le SSD est utilisable sur différentes plateformes y compris la console PS5 de Sony. Le modèle 2 To supporte des débits de 7.400 Mo/s en lecture et 6.500 Mo/s en écriture.

Le NM790 de 2 To offre une endurance 1500 TBW etu n MTBF de 1,5 millions d’heures. Il est couvert par une garantie de 5 ans. Le SSD est dispo à 227,99€ sur Amazon.fr.