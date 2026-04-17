L’outil gratuit HWiNFO 8.46 est disponible en téléchargement

Les développeurs du programme d’informations HWiNFO viennent de dévoiler la version 8.46 du logiciel.

Les développeurs du programme d’informations HWiNFO viennent de dévoiler la version 8.46 du logiciel. Cette nouvelle mise à jour apporte des améliorations, comme par exemple le support de nouveaux contrôleurs ou le support de nouveaux capteurs thermiques, mais aussi des correctifs.

Pour rappel, HWiNFO est un outil très utile pour les dépanneurs, les bidouilleurs et les geeks. En effet, il est capable de fournir de nombreuses informations et détails techniques concernant les composants d’une machine donnée. Cela peut être par exemple la marque, le modèle et la fréquence du processeur, ou encore les caractéristiques de la carte mère, la quantité de RAM, etc…

HWiNFO peut aussi être utilisé pour surveiller le fonctionnement des composants et leurs températures. Parmi ses nombreuses fonctionnalités, il proposer aussi le monitoring des cartes mères, des processeurs, des ventilateurs, etc…

Quoi de neuf pour HWiNFO 8.46 ?

Amélioration du monitoring des capteurs des cartes mères ASRock X870/X870E Challenger et X870E Taichi OCF.

Ajout de l’affichage des limites de puissance maximale et nominale du GPU pour les GPU NVIDIA série 50.

Correction du monitoring de la consommation électrique du processeur sur les processeurs Intel Xeon série 6.

Ajout de la prise en charge des alimentations Corsair HXi SHIFT.

Ajout de l’affichage de la consommation maximale des disques NVMe.

Amélioration de la prise en charge des processeurs et APU AMD de nouvelle génération.

Correction de l’affichage des fréquences D2D et NGU sur les processeurs Intel Panther Lake.

Amélioration de l’affichage des canaux de mémoire DDR5 actifs sur les systèmes Intel.

Ajout des contrôleurs Intel Arc Pro B65 et B70.

Ajout du support du contrôleur MPS MP2825 VR PWM.

Ajout de l’affichage de la taille totale et de la taille utilisée du fichier d’échange.

Nom du capteur GPU modifié en iGPU/dGPU selon que le GPU est intégré ou dédié.

Ajout de la gestion de la protection en écriture SPD des modules DIMM. Ajout d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5060 (GB205).

HWiNFO 8.46 est disponible dès maintenant dans notre section Téléchargement ou depuis le site de l’éditeur.