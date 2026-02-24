HWiNFO 8.42 est disponible, quuoi de neuf ?

La version 8.42 du programme d’informations HWiNFO vient de voir le jour. Pour rappel, ce logiciel très pratique est en mesure de fournir en un instant de nombreuses données sur votre PC.

La version 8.42 du programme d’informations HWiNFO vient de voir le jour. Pour rappel, ce logiciel très pratique est en mesure de fournir en un instant de nombreuses données sur votre PC : marque, modèle et fréquence du processeur, type de carte mère, quantité de mémoire vive, température des composants, monitoring des ventilos et de nombreuses autres cboses encore… Bref il est très complet et en plus c’est un freeware.

La version 8.42 de HWiNFO apporte des nouveautés et des corrections.

Quoi de neuf pour HWiNFO 8.42 ?

Ajout du monitoring du port USB Type-C PD sur les cartes mères ASUS avec RTS545x.

Ajout de capteurs NPU dédiés pour les NPU AMD et Intel Panther Lake et versions ultérieures.

Prise en charge de Thermal Grizzly WireView Pro II.

Ajout du test de stress NPU (version Pro uniquement).

Amélioration du monitoring des ports USB Type-C PD sur les cartes mères ASUS.

Correction d’un problème d’incompatibilité avec Windows 7 introduit par l’ajout du test de stress NPU.

Ajout du monitoring des alimentations MSI MPG Ai1300TS et Ai1600TS.

Amélioration du monitoring de plusieurs ventilateurs sur les GPU discrets Intel.

Initialisation WinRT et EP améliorée pour le test de stress NPU.

Support amélioré de Nova Lake.

Correction du monitoring des capteurs sur les cartes mères Colorful avec NCT6796D-S.

Ajout du support d’EK-Loop Control.

Démarrage automatique possible avec les comptes utilisateurs standard. Configuration requise avec des droits d’administrateur.

Ajout du monitoring VRM sur les GPU MSI RTX 5090 Lightning.

Ajout d’un rapport sur la limite de puissance nominale et maximale des GPU NVIDIA.

Vous pouvez télécharger HWiNFO 8.42 soit depuis notre section Téléchargement, soit directement depuis le site de l’éditeur.