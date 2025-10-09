Piriform dévoile la version 7.0 de son programme CCleaner

Le programme de nettoyage CCleaner continue d’évoluer. Son éditeur, Piriform, vient de mettre à disposition une nouvelle version majeure du logiciel estampillé 7.0.

On peut résumer les principales nouveautés de CCleaner 7.0 par : sa nouvelle interface graphique smplifiée, ses nouvelles options en mode sombre et ses outils de nettoyage améliorés qui offrent un meilleur contrôle sur les performances et le stockage.

Voilà la liste complète des changements apportés par CCleaner 7.

Quoi de neuf dans CCleaner 7 ?

Programme de désinstallation amélioré

Supprimez les applications plus efficacement grâce à notre nouveau moteur de désinstallation intégré. Plus besoin de recourir à des désinstallateurs par défaut fastidieux.

Oubliez les fenêtres contextuelles et les invites intempestives lors de la désinstallation.

Désinstallez plusieurs programmes simultanément grâce au mode par lots.

Nettoyez les fichiers résiduels que les applications laissent généralement.

Supprimez temporairement les applications pour tester leur impact sur les performances et restaurez-les facilement ultérieurement si nécessaire.

Analyse de disque amélioré

Détectez et supprimez les doublons en masse pour libérer de l’espace plus rapidement.

Aperçu des miniatures d’images.

Choisissez de conserver la version la plus récente ou la plus ancienne de chaque doublon.

Choisissez de supprimer définitivement les fichiers ou de les envoyer à la corbeille.

Nouveau design + prise en charge étendue

Profitez d’une interface plus moderne et réactive.

Choisissez le thème qui vous convient : clair, foncé ou automatique.

Prise en charge de l’architecture ARM64 pour une meilleure compatibilité avec les appareils modernes.

Vous pouvez télécharger CCleaner 7 sur le site de l’éditeur ou sur cette page de notre section Téléchargement.