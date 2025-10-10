Le jeu Gravity Circuit est offert sur l’Epic Games Store

Sur l’Epic Games Store, le jeu Gravity Circuit est disponible gratuitement pendant une semaine. C’est un jeu de plateforme 2D qu’on croirait tout droit sorti des années 80/90.

par Sebastien
Sur l’Epic Games Store, le jeu Gravity Circuit est disponible gratuitement pendant une semaine. C’est un jeu de plateforme 2D qu’on croirait tout droit sorti des années 80/90. Dans ce jeu vous incarnez le guerier Kai dont la mission est de combatte de méchants robot. Le jeu est offert sur cette page jusqu’au 16 octobre 2025.

Synopsis :

Gravity Circuit est un jeu de plateforme 2D éclatant et bourré d’action, dans l’esprit des classiques sur console. Suivez Kai, un héros de guerre solitaire qui maîtrise les mystérieux pouvoirs du Gravity Circuit, dans une aventure dans un monde post-apocalyptique peuplé de robots doués de conscience.

Dans un monde futuriste peuplé de robots, ses habitants sont à nouveau menacés par un vieil ennemi, l’Armée virale. Vaincue plusieurs décennies auparavant, elle est ressortie de l’ombre avec pour seul objectif de dominer le monde

Trailer du jeu :

Sebastien

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

