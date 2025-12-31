TRINE Classic Collection est offert sur l’Epic Games Store

Jusqu’à ce soir 17 heures, le pack de jeux TRINE Classic Collection est offert sur l’Epic Games Store. Ce bundle contient pas moins de quatre jeux d’aventure.

Jusqu’à ce soir 17 heures, le pack de jeux TRINE Classic Collection est offert sur cette page de l’Epic Games Store. Ce bundle contient pas moins de quatre jeux d’aventure : Trine Enchanted Edition, Trine 2: Complete Story, Trine 3: Artifacts of Power et Trine 4: Definitive Edition.

Synopsis

Embarquez avec Amadeus le mage, Pontius le chevalier et Zoya la voleuse dans un voyage à travers un royaume en ruines. Liés par un mystérieux artefact dénommé Trine, nos trois héros improbables font usage de leurs compétences uniques pour combattre les morts-vivants, survivre dans des environnements hostiles, et résoudre de complexes énigmes basées sur la physique au gré de toute une suite de quêtes plus périlleuses les unes que les autres. Au fil des trois premiers titres, les protagonistes découvrent, comprennent et cherchent à contrôler les pouvoirs que Trine leur confère.

Le quatrième titre de la série d’énigmes et de plateformes revient aux racines si appréciées de Trine en 2,5D. Découvrez le mystérieux prince Selius, un jeune magicien tourmenté dont les sombres rêves se sont matérialisés pour semer le chaos dans la réalité. Notre groupe de héros doit régler cette situation avant que les perturbations magiques du prince n’engloutissent le monde dans leurs ombres.

Trailer

Sebastien 20424 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

