Jouez aux cartouches Super Nintendo sur PC avec le SN Operator

La firme Epilogue propose un dock un peu spécial pour les passionnés de retrogaming et plus particulièrement pour les fans de Nintendo .

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
La firme Epilogue propose un dock un peu spécial pour les passionnés de retrogaming et plus particulièrement pour les fans de Nintendo . En effet, son dock baptisé SN Operator se connecte facilement à n’importe quel PC grâce à son port USB Type C.

Ce dock offre une fonctionnalité assez originale puisqu’il permet de lire les cartouches Super Nintendo et Super Famicom directement sur PC. Combiné à l’application Epilogue Playback fourni par Epilogue, l’appareil permet de jouer légalement sur votre ordinateur aux cartouches de jeux SNES que vous stockez depuis plusieurs années dans votre grenier ou  que vous conservez soigneusement dans votre collection.

Jouez aux cartouches Super Nintendo sur PC : le SN Operator

L’idée est assez plaisante. Reste quand même à voir si les fans et les collectionneurs seront prêts à débourser plus de 70$ pour acquérir cet objet pour jouer à leurs cartouches Super Nintendo  sur PC. Car à priori les personnes qui ont toujours des cartouches SNES à la maison en 2026 ont très certainement aussi la console qui va avec… Dans ces conditions quel intérêt de dépenser 70$ pour y jouer sur PC avec ses propres cartouches au lieu d’utliser la console Super Nintendo qui va bien. Et au pire sur PC, il y a toujours l’émulation…

Source Epilogue
Sebastien 20449 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

