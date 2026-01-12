Une carte réseau avec deux ports 100 Gbps chez QNAP

QNAP vient de dévoiler la carte d’extension QXG-100G2SF-BCM. Elle exploite une interface PCI Express 4.0 16x et offre deux ports réseau QSFP28 à 100 Gbps.

Le fabricant QNAP vient de dévoiler la carte d’extension QXG-100G2SF-BCM. C’est une carte réseau qui exploite une interface PCI Express 4.0 16x et qui offre la particularité d’offrir deux ports réseau QSFP28 fonctionnant à 100 Gbps.

Le port QSFP28 (Quad Small Form-factor Pluggable 28) est un port compact et haute densité optique qui supporte des débits pouvant atteindre 100 Gbps.

La carte réseau QXG-100G2SF-BCM est compatible avec les NAS QNAP. Elle supporte les systèmes d’exploitation QTS et QuTS du fabricant. Elle permet d’offrir deux ports réseau supplémentaires aux NAS tout en offrant une bande passante améliorée. D’ailleurs, en combinant les deux ports réseau, il est potentiellement possible d’atteindre une bande passante de 200 Gbps.

La carte, qui mesure 157,3 mm de long, exploite un contrôleur Broadcom 57505. Elle se connecte via un emplacement PCI Express 4.0 16x et est également compatible PCI Express 3.0 16x.

Evidemment ce type de carte réseau n’est pas destiné à Monsieur et Madame Tout le monde mais s’adresse plutôt au entreprises et bien évidemment aux datacenters. Elle est déjà référencée à Taïwan au tarif de 40.000 dollars taïwanais, ce qui correspond à environ 1.300€ TTC.

« La demande en débit plus élevé et en latence plus faible ne cesse de croître dans les environnements d’entreprise et les datacenters », a déclaré Sean Teng, chef de produit chez QNAP. Avec le QXG-100G2SF-BCM, les entreprises peuvent exploiter pleinement les performances du stockage 100 % flash, accélérer leurs charges de travail de virtualisation et faire évoluer leurs opérations informatiques en toute simplicité.

D’après QNAP voilà les avantages de la carte QXG-100G2SF-BCM