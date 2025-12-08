Synology publie DSM 7.3.2 afin de corriger plusieurs bugs

Synology met à disposition des possesseurs de NAS Synology une nouvelle version de DSM (Disk Station Manager).

NAS
par Sebastien
0

Synology met à disposition des possesseurs de NAS Synology une nouvelle version de DSM (Disk Station Manager). Le système d’exploitation qui équipe les NAS du constructeur est à présent disponible en version 7.3.2. Synology a publié DSM 7.3.2 pour corriger plusieurs bugs.

Quels correctifs pour DSM 7.3.2 ?

  • Correction d’un problème où les fichiers de sauvegarde contenant des volumes chiffrés pouvaient ne pas fonctionner correctement lors de leur restauration vers DSM 7.3.
  • Correction d’un problème où les utilisateurs pouvaient être amenés à ressaisir leurs clés de licence après la mise à jour vers DSM 7.3 lors de la migration d’un système ou de l’utilisation d’un environnement SHA.
  • Correction d’un problème où les utilisateurs ne pouvaient pas s’authentifier à l’aide de la connexion Approve ou de clés de sécurité matérielles compatibles FIDO2 avant l’autorisation dans le service OAuth.
  • Correction d’un problème où les utilisateurs pouvaient échouer à s’authentifier lors de la configuration des clients SSO pour utiliser C2 Identity comme fournisseur d’identité avec le protocole SAML.
  • Correction d’un problème où DSM pouvait ne pas envoyer de fichiers depuis File Station en pièces jointes lorsque les comptes étaient configurés via Outlook.
  • Correction d’un problème où les profils de notification pouvaient être incorrects lors de la restauration à partir de fichiers de sauvegarde de configuration.
  • Correction d’un problème qui empêchait certains lecteurs UPnP de lire les fichiers MP3 après la mise à jour vers DSM 7.3.

  • Correction d’une faille de sécurité.

Comment installer DSM 7.3.2 sur son NAS ?

Pour mettre à jour votre NAS vers DSM 7.321 vous avez deux possibilités :

  • soit en mode automatique si votre NAS vous propose la mise à jour : il faut alors se rendre dans DSM dans « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » pour installer la mise à jour.
  • soit en mode manuel : il faut alors télécharger manuelle sur cette page la mise à jour qui correspond à votre NAS. Puis l’installer en passant par le « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » de votre NAS.

A noter que la mise à jour vers DSM 7.3.2-86009 ne prend que quelques minutes. A l’issue de son installation un redémarrage du NAS est requis. La Release Note complète est disponible sur le site du fabricant.

Sebastien 20384 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Audacity 3.7.6

Sebastien

Gom Media Player 2.3.114.5384

Google Chrome 143.0.7499.41

Opera One 124.0.5705.65

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Profitez d’offres exceptionnelles MS Office 2021…

Sebastien

Blon Plan : les trackers Apple AirTag ne coûtent que 22€ sur Amazon

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Audacity 3.7.6

Sebastien

Gom Media Player 2.3.114.5384

Google Chrome 143.0.7499.41

Opera One 124.0.5705.65

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Profitez d’offres exceptionnelles MS Office 2021…

Sebastien

Blon Plan : les trackers Apple AirTag ne coûtent que 22€ sur Amazon

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits