Synology publie DSM 7.3.2 afin de corriger plusieurs bugs

Synology met à disposition des possesseurs de NAS Synology une nouvelle version de DSM (Disk Station Manager).

Synology met à disposition des possesseurs de NAS Synology une nouvelle version de DSM (Disk Station Manager). Le système d’exploitation qui équipe les NAS du constructeur est à présent disponible en version 7.3.2. Synology a publié DSM 7.3.2 pour corriger plusieurs bugs.

Quels correctifs pour DSM 7.3.2 ?

Correction d’un problème où les fichiers de sauvegarde contenant des volumes chiffrés pouvaient ne pas fonctionner correctement lors de leur restauration vers DSM 7.3.

Correction d’un problème où les utilisateurs pouvaient être amenés à ressaisir leurs clés de licence après la mise à jour vers DSM 7.3 lors de la migration d’un système ou de l’utilisation d’un environnement SHA.

Correction d’un problème où les utilisateurs ne pouvaient pas s’authentifier à l’aide de la connexion Approve ou de clés de sécurité matérielles compatibles FIDO2 avant l’autorisation dans le service OAuth.

Correction d’un problème où les utilisateurs pouvaient échouer à s’authentifier lors de la configuration des clients SSO pour utiliser C2 Identity comme fournisseur d’identité avec le protocole SAML.

Correction d’un problème où DSM pouvait ne pas envoyer de fichiers depuis File Station en pièces jointes lorsque les comptes étaient configurés via Outlook.

Correction d’un problème où les profils de notification pouvaient être incorrects lors de la restauration à partir de fichiers de sauvegarde de configuration.

Correction d’un problème qui empêchait certains lecteurs UPnP de lire les fichiers MP3 après la mise à jour vers DSM 7.3.

Correction d’une faille de sécurité.

Comment installer DSM 7.3.2 sur son NAS ?

Pour mettre à jour votre NAS vers DSM 7.321 vous avez deux possibilités :

soit en mode automatique si votre NAS vous propose la mise à jour : il faut alors se rendre dans DSM dans « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » pour installer la mise à jour.

soit en mode manuel : il faut alors télécharger manuelle sur cette page la mise à jour qui correspond à votre NAS. Puis l’installer en passant par le « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » de votre NAS.

A noter que la mise à jour vers DSM 7.3.2-86009 ne prend que quelques minutes. A l’issue de son installation un redémarrage du NAS est requis. La Release Note complète est disponible sur le site du fabricant.