Synology publie DSM 7.3.2 afin de corriger plusieurs bugs
Synology met à disposition des possesseurs de NAS Synology une nouvelle version de DSM (Disk Station Manager). Le système d’exploitation qui équipe les NAS du constructeur est à présent disponible en version 7.3.2. Synology a publié DSM 7.3.2 pour corriger plusieurs bugs.
Quels correctifs pour DSM 7.3.2 ?
- Correction d’un problème où les fichiers de sauvegarde contenant des volumes chiffrés pouvaient ne pas fonctionner correctement lors de leur restauration vers DSM 7.3.
- Correction d’un problème où les utilisateurs pouvaient être amenés à ressaisir leurs clés de licence après la mise à jour vers DSM 7.3 lors de la migration d’un système ou de l’utilisation d’un environnement SHA.
- Correction d’un problème où les utilisateurs ne pouvaient pas s’authentifier à l’aide de la connexion Approve ou de clés de sécurité matérielles compatibles FIDO2 avant l’autorisation dans le service OAuth.
- Correction d’un problème où les utilisateurs pouvaient échouer à s’authentifier lors de la configuration des clients SSO pour utiliser C2 Identity comme fournisseur d’identité avec le protocole SAML.
- Correction d’un problème où DSM pouvait ne pas envoyer de fichiers depuis File Station en pièces jointes lorsque les comptes étaient configurés via Outlook.
- Correction d’un problème où les profils de notification pouvaient être incorrects lors de la restauration à partir de fichiers de sauvegarde de configuration.
- Correction d’un problème qui empêchait certains lecteurs UPnP de lire les fichiers MP3 après la mise à jour vers DSM 7.3.
Correction d’une faille de sécurité.
Comment installer DSM 7.3.2 sur son NAS ?
Pour mettre à jour votre NAS vers DSM 7.321 vous avez deux possibilités :
- soit en mode automatique si votre NAS vous propose la mise à jour : il faut alors se rendre dans DSM dans « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » pour installer la mise à jour.
- soit en mode manuel : il faut alors télécharger manuelle sur cette page la mise à jour qui correspond à votre NAS. Puis l’installer en passant par le « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » de votre NAS.
A noter que la mise à jour vers DSM 7.3.2-86009 ne prend que quelques minutes. A l’issue de son installation un redémarrage du NAS est requis. La Release Note complète est disponible sur le site du fabricant.