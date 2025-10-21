Le fabricant ASUSTOR déploie ADM 5.1.0 sur ses NAS

C’est maintenant au tour des NAS ASUSTOR de bénéficier d’une nouvelle mise à jour. Le système d’exploitation ADM est désormais disponible en version 5.1.0.

Après la sortie de DSM 7.3 pour les NAS Synology, c’est maintenant au tour des NAS du fabricant ASUSTOR de bénéficier d’une nouvelle mise à jour. Le système d’exploitation ADM est désormais disponible en version 5.1.0. Il apporte des nouveautés et des modifications comme on peut le voir dans le changelog ci-dessous.

ADM 5.1.1 peut être installé sur les NAS ASUSTOR AS63, 64, Nimbustor, Nimbustor Gen2, Drivestor, Drivestor Lite, Drivestor Pro, Drivestor Pro Gen2, Lockerstor, Lockerstor Gen2, Lockerstor Gen3, Lockerstor Pro, Lockerstor Pro Gen2, Flashstor et Flashstor Gen2.

Quel changements pour ADM 5.1.0 ?

Nouveautés

ASUSTOR a officiellement mis à niveau ADM pour prendre en charge le cryptage PQC Hybrid TLS certifié par le NIST américain.

ADM prend désormais en charge la robustesse et les règles des mots de passe des comptes. Les administrateurs système peuvent activer les règles de mot de passe et définir des limites d’expiration.

ADM prend désormais en charge la recherche de fichiers en doublon dans l’Explorateur de Fichiers, permettant aux utilisateurs de supprimer facilement les fichiers redondants. (Beta)

Modifications

ADM améliore désormais le mécanisme de réinitialisation des mots de passe pour une sécurité accrue. Lorsque les administrateurs système ou les utilisateurs oublient leur mot de passe, une authentification est requise pour le réinitialiser.

Le pare-feu ADM Defender a été amélioré pour bloquer les adresses IP des clients qui tentent de se connecter au NAS via EZ-Connect.

ADM Defender prend désormais en charge l’ajout d’un nouveau profil pour empêcher les clients de se connecter aux conteneurs Docker déployés sur le NAS.

Les applications NAS peuvent désormais configurer le port du proxy inverse dans leur fichier de configuration. ADM utilisera le port configuré pour configurer le serveur proxy inverse et ouvrira l’application Web via le port correspondant pour les connexions HTTP et HTTPS.

ADM peut désormais modifier le nom, le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’onduleur réseau, permettant ainsi les connexions aux onduleurs connectés à d’autres appareils.

Les connexions PPPoE peuvent désormais être établies correctement lorsque IPv6 est désactivé dans les paramètres réseau.

Après avoir désactivé le serveur Web dans Web Center ainsi que Apache HTTP Server et Nginx dans App Central, le dossier partagé Web peut désormais être déplacé vers un autre volume dans Contrôle d’Accès.

Nouveaux périphériques PCIe NIC pris en charge sur ADM 5.1.0 : Broadcom P2100G (2 x 100GbE), Intel E810CQDA2 (2 x 100GbE), Intel E810-XXVDA2 (2 x 25GbE), Broadcom BCM95719A1904AC (4 x 1GbE). Configuration requise : Lockerstor 12R Pro Gen2, Lockerstor 16R Pro Gen2.

Vulnérabilités potentielles de type Cross-Site Scripting (XSS) d’ADM corrigées.

Corrections de bugs du ADM Defender.

Corrections de bugs du Web Center.

Corrections de bugs du Contrôle d’Accès.

Chaines multilingues améliorées.

Diverses corrections de bugs.

A noter que les NAS ASUSTOR AS31, AS32, AS40, AS61 et AS62 sont en fin de vie. Ces appareils ne recevront plus de mises à jour. Pour eux, ADM 4.3 sera la dernière version majeures. Ils continueront toutefois de recevoir des correctifs de sécurité et des correction de bugs.

A compter d’ADM 5.0, les NAS Drivestor et Drivestor Pro ne supportent plus le transcodage matériel et ne supportent plus les imprimantes IP USB.

Après la mise à jour vers ADM 5.1.0, le NAS a besoin d’être redémarré pour finaliser son installation. Il ne sera plus possible de rétrograder vers une version précédente.