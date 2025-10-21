C’est l’automne sur Aliexpress : les prix tombent et les codes promos pleuvent…

Bons Plans
par Sebastien
Si vous aviez prévu de faire des achats sur Aliexpress, sachez que le célèbre site chinois propose en ce moment une flopée de promotions et de codes promos vous permettant de faire encore plus d’économie.

En effet, jusqu’au samedi 25 octobre 2025 plusieurs codes promos sont disponibles. Ils permettent d’obtenir de 2€à 24€ de réduction sur votre panier en fonction du montant de vos achats.

Les promos d’automne d’Aliexpress

Voilà la liste des codes disponibles :

  • 2€ de remise dès 19€ d’achats avec le code FRFF02
  • 3€ de remise dès 29€ d’achats avec le code FRFF03
  • 7€ de remise dès 59€ d’achats avec le code FRFF07
  • 15€ de remise dès 139€ d’achats avec le code FRFF15
  • 24€ de remise dès 209€ d’achats avec le code FRFF24

Sebastien 20291 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

