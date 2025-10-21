C’est l’automne sur Aliexpress : les prix tombent et les codes promos pleuvent…
Si vous aviez prévu de faire des achats sur Aliexpress, sachez que le célèbre site chinois propose en ce moment une flopée de promotions et de codes promos vous permettant de faire encore plus d’économie.
En effet, jusqu’au samedi 25 octobre 2025 plusieurs codes promos sont disponibles. Ils permettent d’obtenir de 2€à 24€ de réduction sur votre panier en fonction du montant de vos achats.
Les promos d’automne d’Aliexpress
Voilà la liste des codes disponibles :
- 2€ de remise dès 19€ d’achats avec le code FRFF02
- 3€ de remise dès 29€ d’achats avec le code FRFF03
- 7€ de remise dès 59€ d’achats avec le code FRFF07
- 15€ de remise dès 139€ d’achats avec le code FRFF15
- 24€ de remise dès 209€ d’achats avec le code FRFF24