Triste nouvelle : la marque Crucial baisse le rideau !

Une mauvaise nouvelle vient de tomber : Micron, la maison mère de Crucial a décidé de mettre un terme définitif à la marque Crucial.

Disques SSD
par Sebastien
0

La marque Crucial est réputée depuis de nombreuses années pour ses produits qui offrent un très bon rapport qualité prix. Que ce soit à propos de ses SSD ou de sa mémoire vive, les produits Crucial ont été plébiscités à maintes reprises par la presse et par le grand public. Sur Bhmag, la marque Crucial a souvent été conseillée car elle est non seulement gage de qualité mais aussi de compatibilité. En effet, les modules de RAM du fabricant s’adressent aussi bien aux utilisateurs de PC, de MAC mais aussi de NAS (comme justement on l’a vu récemment dans ce guide pratique).

Mais une mauvaise nouvelle vient de tomber : Micron, la maison mère de Crucial a décidé de mettre un terme définitif à la marque Crucial. Désormais, Micron se focalisera uniquement sur le marché des entreprises au travers de la marque Micron. Le marché dédié au grand public, incarné par Crucial, est quant à lui purement et simplement abandonné.

Micron explique dans son communique de presse que cette décision est liée aux besoins croissants en mémoire et en stockage des datacenters. L’Intelligence Artificielle requiert en effet énormément de mémoire et de stockage, et Micron préfère approvisionner ce secteur en pleine ébullition plutôt que de vendre ses produits au grand public. 

Triste nouvelle : la marque Crucial baisse le rideau !

Ce n’est pas indiqué clairement dans le communiqué de presse, mais c’est très certainement une histoire de gros sous. Micron préfère vendre ses produits aux plus offrants (les datacenters dédiés à l’IA) plutôt qu’au grand public. Il faut dire que les services en ligne sont prêts à débourser des sommes astronomiques pour équiper leurs datacenters et entrainer leurs IA. La bulle IA est en plein boum, et nombreux sont ceux qui veuleent en profiter…

Dans tous les cas, c’est un coup dur pour les passionnés, les gamers et les professionnels qui perdent une marque Premium qui offrait un excellent rapport qualité – prix. Nul doute qu’avec l’arrêt de cette marque, le prix de la mémoire et des composants va continuer de grimper. Les tarifs ont déjà augmenté chez de nombreux constructeurs. Avec une telle annonce ça n’est pas prêt de s’arrêter de si tôt…

Concernant la distribution des produits Crucial, le fabricant indique qu’il « continuera d’assurer les livraisons de produits Crucial auprès des consommateurs jusqu’à la fin du deuxième trimestre fiscal (février 2026). Et concernant la garantie la firme rassure en expliquant qu’elle « continuera d’assurer le service de garantie et le support technique des produits Crucial ».

Sebastien 20379 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Gom Media Player 2.3.114.5384

Sebastien

Google Chrome 143.0.7499.41

Opera One 124.0.5705.65

MemTest86+ 8.00

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Profitez d’offres exceptionnelles MS Office 2021…

Sebastien

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits

Le récap des meilleures offres du Black Friday 2025 (dernier jour pour…

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Gom Media Player 2.3.114.5384

Sebastien

Google Chrome 143.0.7499.41

Opera One 124.0.5705.65

MemTest86+ 8.00

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Profitez d’offres exceptionnelles MS Office 2021…

Sebastien

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits

Le récap des meilleures offres du Black Friday 2025 (dernier jour pour…