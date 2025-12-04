Triste nouvelle : la marque Crucial baisse le rideau !

Une mauvaise nouvelle vient de tomber : Micron, la maison mère de Crucial a décidé de mettre un terme définitif à la marque Crucial.

La marque Crucial est réputée depuis de nombreuses années pour ses produits qui offrent un très bon rapport qualité prix. Que ce soit à propos de ses SSD ou de sa mémoire vive, les produits Crucial ont été plébiscités à maintes reprises par la presse et par le grand public. Sur Bhmag, la marque Crucial a souvent été conseillée car elle est non seulement gage de qualité mais aussi de compatibilité. En effet, les modules de RAM du fabricant s’adressent aussi bien aux utilisateurs de PC, de MAC mais aussi de NAS (comme justement on l’a vu récemment dans ce guide pratique).

Mais une mauvaise nouvelle vient de tomber : Micron, la maison mère de Crucial a décidé de mettre un terme définitif à la marque Crucial. Désormais, Micron se focalisera uniquement sur le marché des entreprises au travers de la marque Micron. Le marché dédié au grand public, incarné par Crucial, est quant à lui purement et simplement abandonné.

Micron explique dans son communique de presse que cette décision est liée aux besoins croissants en mémoire et en stockage des datacenters. L’Intelligence Artificielle requiert en effet énormément de mémoire et de stockage, et Micron préfère approvisionner ce secteur en pleine ébullition plutôt que de vendre ses produits au grand public.

Ce n’est pas indiqué clairement dans le communiqué de presse, mais c’est très certainement une histoire de gros sous. Micron préfère vendre ses produits aux plus offrants (les datacenters dédiés à l’IA) plutôt qu’au grand public. Il faut dire que les services en ligne sont prêts à débourser des sommes astronomiques pour équiper leurs datacenters et entrainer leurs IA. La bulle IA est en plein boum, et nombreux sont ceux qui veuleent en profiter…

Dans tous les cas, c’est un coup dur pour les passionnés, les gamers et les professionnels qui perdent une marque Premium qui offrait un excellent rapport qualité – prix. Nul doute qu’avec l’arrêt de cette marque, le prix de la mémoire et des composants va continuer de grimper. Les tarifs ont déjà augmenté chez de nombreux constructeurs. Avec une telle annonce ça n’est pas prêt de s’arrêter de si tôt…

Concernant la distribution des produits Crucial, le fabricant indique qu’il « continuera d’assurer les livraisons de produits Crucial auprès des consommateurs jusqu’à la fin du deuxième trimestre fiscal (février 2026). Et concernant la garantie la firme rassure en expliquant qu’elle « continuera d’assurer le service de garantie et le support technique des produits Crucial ».