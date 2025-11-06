UFC Que Choisir alerte : les chargeurs vendus sur Temu et Shein sont dangereux

Parfois il peut être tentant d’acheter un chargeur le moins cher possible. Le problème c’est que petit prix rime rarement avec qualité.

Smartphones
par Sebastien
0

Lorsqu’on change de smartphones ou de tablettes, on peut également être amené à remplacer son chargeur. Et parfois il peut être tentant d’acheter un chargeur le moins cher possible en faisant ses recherches sur internet. Le problème c’est que « petit prix » rime rarement avec qualité.

Et c’est ce que l’association UFC Que Choisir a constaté en examinant une cinquantaine de chargeurs en provenance des sites chinois Shein et Temu

Sur 54 chargeurs achetés, 21 n’avaient pas de logo CE ou n’indiquaient pas l’unité de tension. A noter que durant les tests 51 d’entre eux n’ont pas résisté aux tests mécaniques : les broches se sont tordues ou le boîtier s’est cassé lors de la chute.

Pire encore, sur quatre des chargeurs testés les circuits à haute tension et basse tension étaient trop proches l’un de l’autre, ce qui est dangereux et peut provoquer des arcs électriques. Les chargeurs bas de gamme ont également tendance à beaucoup chauffer. Quatorze ont atteint des températures de 77°C et 87°C, et sur un modèle la température est même grimpée à 102°C !

UFC Que Choisir alerte : les chargeurs vendus sur Temu et Shein sont dangereux

Au final, sur 54 adaptateurs usb achetés sur Shein et Temu seuls deux modèles étaient réellement conformes aux normes européennes. Les autres  n’étaient que des chargeurs mal conçus et fabriqués avec des matériaux de mauvaise qualité. Le problème c’est que beaucoup de ces chargeurs sont dangereux et font courir des risques de brûlure, de choc électrique ou même d’incendie.

Les chargeurs usb testés par Que Choisir provenaient des sites Shein et Temu, mais nul doute que des chargeurs low cost achetés sur les marketplaces d’Amazon, de CDiscount, ec… ou sur des sites chinois comme Aliexpress, GeekBuynig, Whish ou autres…. donneraient le même résultat.

UFC Que Choisir alerte : les chargeurs vendus sur Temu et Shein sont dangereux

Acheter un chargeur usb n’est pas une opération à prendre à la légère… Il vaut mieux privilégier un chargeur de qualité et de marque, même s’il est plus cher plutôt que d’acheter un chargeur bas de gamme qui risque d’être dangereux pour vous ou pour votre matériel.

On peut d’ailleurs s’interroger : quel est intérêt d’acheter un chargeur à 2 ou 3 euros pour alimenter un smarrtphone (Apple iPhone, Samsung, Xiaomi, etc..) valant plusieurs centaines ou milliers d’euros ? Faire des économies d’accord, mais pas au point de jouer avec la sécurité.

Sebastien 20327 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Google Chrome 142.0.7444.135

Sebastien

Opera One 123.0.5669.23

Gom Media Player 2.3.113.5383

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Promos du 11.11 : la licence à vie de Microsoft Office…

Sebastien

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables

Bon Plan : plusieurs mini pc à prix cassés durant les promos…

Bon Plan : le mini pc Firebat T2 (Intel N150) est bradé à 114€ livré

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Google Chrome 142.0.7444.135

Sebastien

Opera One 123.0.5669.23

Gom Media Player 2.3.113.5383

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Promos du 11.11 : la licence à vie de Microsoft Office…

Sebastien

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables

Bon Plan : plusieurs mini pc à prix cassés durant les promos…

Bon Plan : le mini pc Firebat T2 (Intel N150) est bradé à 114€ livré