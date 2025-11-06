Parfois il peut être tentant d’acheter un chargeur le moins cher possible. Le problème c’est que petit prix rime rarement avec qualité.

UFC Que Choisir alerte : les chargeurs vendus sur Temu et Shein sont dangereux

Lorsqu’on change de smartphones ou de tablettes, on peut également être amené à remplacer son chargeur. Et parfois il peut être tentant d’acheter un chargeur le moins cher possible en faisant ses recherches sur internet. Le problème c’est que « petit prix » rime rarement avec qualité.

Et c’est ce que l’association UFC Que Choisir a constaté en examinant une cinquantaine de chargeurs en provenance des sites chinois Shein et Temu.

Sur 54 chargeurs achetés, 21 n’avaient pas de logo CE ou n’indiquaient pas l’unité de tension. A noter que durant les tests 51 d’entre eux n’ont pas résisté aux tests mécaniques : les broches se sont tordues ou le boîtier s’est cassé lors de la chute.

Pire encore, sur quatre des chargeurs testés les circuits à haute tension et basse tension étaient trop proches l’un de l’autre, ce qui est dangereux et peut provoquer des arcs électriques. Les chargeurs bas de gamme ont également tendance à beaucoup chauffer. Quatorze ont atteint des températures de 77°C et 87°C, et sur un modèle la température est même grimpée à 102°C !

Au final, sur 54 adaptateurs usb achetés sur Shein et Temu seuls deux modèles étaient réellement conformes aux normes européennes. Les autres n’étaient que des chargeurs mal conçus et fabriqués avec des matériaux de mauvaise qualité. Le problème c’est que beaucoup de ces chargeurs sont dangereux et font courir des risques de brûlure, de choc électrique ou même d’incendie.

Les chargeurs usb testés par Que Choisir provenaient des sites Shein et Temu, mais nul doute que des chargeurs low cost achetés sur les marketplaces d’Amazon, de CDiscount, ec… ou sur des sites chinois comme Aliexpress, GeekBuynig, Whish ou autres…. donneraient le même résultat.

Acheter un chargeur usb n’est pas une opération à prendre à la légère… Il vaut mieux privilégier un chargeur de qualité et de marque, même s’il est plus cher plutôt que d’acheter un chargeur bas de gamme qui risque d’être dangereux pour vous ou pour votre matériel.

On peut d’ailleurs s’interroger : quel est intérêt d’acheter un chargeur à 2 ou 3 euros pour alimenter un smarrtphone (Apple iPhone, Samsung, Xiaomi, etc..) valant plusieurs centaines ou milliers d’euros ? Faire des économies d’accord, mais pas au point de jouer avec la sécurité.