Addlink dévoile un SSD portable à double connecteurs

Le fabricant Addlink vient d’officialiser un nouveau SSD portable. Celui-ci porte le nom de P50. Et le moins que l’on puisse dire est qu’il est vraiment original. En effet, il se présente sous la forme d’une (grosse) clé usb. Il mesure 76 mm de long sur 20,6 mm de large et 9,8 mm d’épaisseur et pèse 12 grammes

Le P50 dispose d’une double connectique : on trouve un port USB Cà l’une de ses extrémités et un port USB A de l’autre côté. Grâce à cette double connectique, le P50 peut être branché sur à peu près n’importe quel type d’appareil du marché, que ce soir un PC, un MAC, une console, un smartphone, une tablette, etc..

Les connecteurs répondent à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gps). D’après le fabricant, on doit pouvoir atteindre des taux de transferts de 1.050 Mo/s en lecture et de 850 Mo/s en écriture.

Le SSD P50 est décliné en trois capacités de stockage : 500 Go (57$), 1 To (90$) et 2 To (165$). Chaque SSD est couvert par une garantie constructeur de cinq ans.