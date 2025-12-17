D’après Kingston, la pénurie de mémoire va empirer…

Comme vous n’êtes pas sans le savoir, tout le secteur est impacté par la pénurie en mémoire vive et en mémoire flash causée par la montée en puissance de l’IA.

Disques SSD
par Sebastien
Comme vous n’êtes pas sans le savoir, tout le secteur est impacté par la pénurie en mémoire vive et en mémoire flash causée par la montée en puissance de l’IA. Et bien la mauvaise nouvelle c’est que d’après Kingston la situation n’est pas prête de s’améliorer…

Kingston est un fabricant bien connu pour sa RAM et ses SSD. Il est donc plutôt bien placé pour traiter de ce sujet. Selon Cameron Candall, responsable commercial de la division SSD Datacenter de Kingston, la pénurie de mémoire flash devrait s’aggraver considérablement dans les 30 prochains jours.

D'après Kingston, la pénurie de mémoire va empirer...

Pire encore, cela devrait entraîner une hausse importante du prix des SSD. Selon Kingston le prix de la mémoire flash a bondi de 246% depuis le premier trimestre 2025, dont 70% au cours des 60 derniers jours. Cela signifie que de nombreuses hausses de prix sont déjà intégrées à la chaîne d’approvisionnement.

A noter que cette pénurie de mémoire et les besoins sans cesse grandissant en stockage pour entraîner les IA, impactent également les bons vieux disques durs à plateaux. Ces derniers ne sont pas épargnés et subissent actuellement une hausse de prix de 4% par rapport au trimestre précédent.

Source TechPowerUp
Sebastien 20401 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

