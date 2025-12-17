D'après Kingston, la pénurie de mémoire va empirer...

Comme vous n’êtes pas sans le savoir, tout le secteur est impacté par la pénurie en mémoire vive et en mémoire flash causée par la montée en puissance de l’IA.

Comme vous n’êtes pas sans le savoir, tout le secteur est impacté par la pénurie en mémoire vive et en mémoire flash causée par la montée en puissance de l’IA. Et bien la mauvaise nouvelle c’est que d’après Kingston la situation n’est pas prête de s’améliorer…

Kingston est un fabricant bien connu pour sa RAM et ses SSD. Il est donc plutôt bien placé pour traiter de ce sujet. Selon Cameron Candall, responsable commercial de la division SSD Datacenter de Kingston, la pénurie de mémoire flash devrait s’aggraver considérablement dans les 30 prochains jours.

Pire encore, cela devrait entraîner une hausse importante du prix des SSD. Selon Kingston le prix de la mémoire flash a bondi de 246% depuis le premier trimestre 2025, dont 70% au cours des 60 derniers jours. Cela signifie que de nombreuses hausses de prix sont déjà intégrées à la chaîne d’approvisionnement.

A noter que cette pénurie de mémoire et les besoins sans cesse grandissant en stockage pour entraîner les IA, impactent également les bons vieux disques durs à plateaux. Ces derniers ne sont pas épargnés et subissent actuellement une hausse de prix de 4% par rapport au trimestre précédent.