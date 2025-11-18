Kingston propose un SSD portable à double connectique

Le fabricant Kingston propose un nouveau SSD portable. Et celui-ci offre la particularité d’être équipé d’une double connectique. Chaque extrémité propose un port usb différent.

Disques SSD
par Sebastien
0

Le fabricant Kingston propose un nouveau SSD portable. Et celui-ci offre la particularité d’être équipé d’une double connectique. Chaque extrémité propose un port usb différent. On trouve un port USB Type A d’un côté et un port USB Type C de l’autre côté.

Cela devrait faciliter son utilisation sur de nombreux appareils du marché qu’ils soient récents ou un peu plus anciens. A noter que dans les deux cas, les ports sont à la norme USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps). D’après Kingston, on doit pouvoir atteindre avec ce SSD des débits de 1.050 Mo/s en lecture et de 950 Mo/s en écriture.

Kingston propose un SSD portable à double connectique

Le SSD est assez compact. Il mesure 71,85 mm x 21,1 mm x 8,6 mm et pèse 13 grammes. Le corps du SSD est en métal tandis que les capuchons sont en plastique. A noter que le SSD emploie de la mémoire NAND Flash 3D TLC. 

Trois capacités de stockage sont annoncées par le constructeur : 512 Go, 1 To et 2 To. Pour le moment, les tarifs n’ont pas été dévoilés par Kingston. Mais on devrait en savoir plus prochainement…  On sait par contre que la garantie sera de cinq années.

Source Kingston
Sebastien 20351 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Google Chrome 142.0.7444.176

Sebastien

Thunderbird 145.0 pour Windows 64-bit

Opera One 123.0.5669.47

CCleaner 7.1.1042

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour le Black Friday, plusieurs forfaits B&You 4G…

Sebastien

Une cargaison de codes promos chez Aliexpress pour le Singles Day (maj…

Promos du 11.11 : la licence à vie de Microsoft Office 2021 à 30,11€…

Bon Plan : les cartes micro SDXC SanDisk Extreme Pro en promotion sur…

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Google Chrome 142.0.7444.176

Sebastien

Thunderbird 145.0 pour Windows 64-bit

Opera One 123.0.5669.47

CCleaner 7.1.1042

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour le Black Friday, plusieurs forfaits B&You 4G…

Sebastien

Une cargaison de codes promos chez Aliexpress pour le Singles Day (maj…

Promos du 11.11 : la licence à vie de Microsoft Office 2021 à 30,11€…

Bon Plan : les cartes micro SDXC SanDisk Extreme Pro en promotion sur…