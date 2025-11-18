Kingston propose un SSD portable à double connectique

Le fabricant Kingston propose un nouveau SSD portable. Et celui-ci offre la particularité d’être équipé d’une double connectique. Chaque extrémité propose un port usb différent. On trouve un port USB Type A d’un côté et un port USB Type C de l’autre côté.

Cela devrait faciliter son utilisation sur de nombreux appareils du marché qu’ils soient récents ou un peu plus anciens. A noter que dans les deux cas, les ports sont à la norme USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps). D’après Kingston, on doit pouvoir atteindre avec ce SSD des débits de 1.050 Mo/s en lecture et de 950 Mo/s en écriture.

Le SSD est assez compact. Il mesure 71,85 mm x 21,1 mm x 8,6 mm et pèse 13 grammes. Le corps du SSD est en métal tandis que les capuchons sont en plastique. A noter que le SSD emploie de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Trois capacités de stockage sont annoncées par le constructeur : 512 Go, 1 To et 2 To. Pour le moment, les tarifs n’ont pas été dévoilés par Kingston. Mais on devrait en savoir plus prochainement… On sait par contre que la garantie sera de cinq années.