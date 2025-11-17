Du stockage SanDisk pour la Coupe du Monde 2026

Histoire de surfer sur l’événement, le fabricant SanDisk a décidé de lancer toute une gamme de produits de stockage aux couleurs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Histoire de surfer sur l’événement, le fabricant SanDisk a décidé de lancer toute une gamme de produits de stockage aux couleurs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ainsi, on va avoir droit à des clés usb, des SSD portables et des cartes mémoires sous licence officielle.

Pour le moment, les différents produits ne sont pas disponibles dans le commerce mais leur arrive ne devrait pas tarder… En attendant, voilà les produits annoncés :

une clé usb Type C SanDisk en forme de sifflet (mais ssans fonction sifflet). Elle sera disponible en deux capacités : 64 Go (19,99€) et 128 Go (26,99€) ainsi qu’en plusieurs coloris. La clé offrira des taux de transferts maximum de 300 Mo/s.

un SSD portable SanDisk sous licence officielle FIFA 2026. Doté d’un port USB C répondant à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), ce SSD d’une capacité de 1 To (120,99€) offira des taux de transferts de 800 Mo/s.

une carte mémoire SanDisk CFExpress Type B. La carte offrira une capacité de stockage de 256 Go (211,99€) et elle proposera des débits pouvant atteindre 1.700 Mo/s en lecture et de 1.200 Mo/s en écriture.

une carte mémoire SanDisk Extreme Pro. Disponible en version 128 Go (138,99€) cette carte mémoire auc couleurs de la Coupe Du Monde 2026 proposera des débits de 300 Mo/s en lecture comme en écriture.

Avec cette nouvelle série estampillée FIFA 2026, SanDisk souhaite surfer sur la vague de la Coupe du Monde 2026 qui déferlera l’année prochaine. Le fabricant espérer que ses produits sous licence officielle intéresseront les geeks qui sont aussi fans de foot.