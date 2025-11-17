Des clés usb, SSD et cartes mémoires SanDisk pour la Coupe du Monde 2026

Histoire de surfer sur l’événement, le fabricant SanDisk a décidé de lancer toute une gamme de produits de stockage aux couleurs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Clés usb
par Sebastien
0

Histoire de surfer sur l’événement, le fabricant SanDisk a décidé de lancer toute une gamme de produits de stockage aux couleurs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ainsi, on va avoir droit  à des clés usb, des SSD portables et des cartes mémoires sous licence officielle.

Pour le moment, les différents produits ne sont pas disponibles dans le commerce mais leur arrive ne devrait pas tarder… En attendant, voilà les produits annoncés : 

  • une clé usb Type C SanDisk en forme de sifflet (mais ssans fonction sifflet). Elle sera disponible en deux capacités : 64 Go (19,99€) et 128 Go (26,99€) ainsi qu’en plusieurs coloris. La clé offrira des taux de transferts maximum de 300 Mo/s.

Du stockage SanDisk pour la Coupe du Monde 2026

  • un SSD portable SanDisk sous licence officielle FIFA 2026. Doté d’un port USB C répondant à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), ce SSD d’une capacité de 1 To (120,99€) offira des taux de transferts de 800 Mo/s.

Du stockage SanDisk pour la Coupe du Monde 2026

  • une carte mémoire SanDisk CFExpress Type B. La carte offrira une capacité de stockage de 256 Go (211,99€) et elle proposera des débits pouvant atteindre 1.700 Mo/s en lecture et de 1.200 Mo/s en écriture.

Du stockage SanDisk pour la Coupe du Monde 2026

  • une carte mémoire SanDisk Extreme Pro. Disponible en version 128 Go (138,99€) cette carte mémoire auc couleurs de la Coupe Du Monde 2026 proposera des débits de 300 Mo/s en lecture comme en écriture.

Du stockage SanDisk pour la Coupe du Monde 2026

Avec cette nouvelle série estampillée FIFA 2026, SanDisk souhaite surfer sur la vague de la Coupe du Monde 2026 qui déferlera l’année prochaine. Le fabricant espérer que ses produits sous licence officielle intéresseront les geeks qui sont aussi fans de foot.

Sebastien 20349 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Thunderbird 145.0 pour Windows 64-bit

Sebastien

Google Chrome 142.0.7444.163

Opera One 123.0.5669.47

CCleaner 7.1.1042

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour le Black Friday, plusieurs forfaits B&You 4G…

Sebastien

Une cargaison de codes promos chez Aliexpress pour le Singles Day (maj…

Promos du 11.11 : la licence à vie de Microsoft Office 2021 à 30,11€…

Bon Plan : les cartes micro SDXC SanDisk Extreme Pro en promotion sur…

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Thunderbird 145.0 pour Windows 64-bit

Sebastien

Google Chrome 142.0.7444.163

Opera One 123.0.5669.47

CCleaner 7.1.1042

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Pour le Black Friday, plusieurs forfaits B&You 4G…

Sebastien

Une cargaison de codes promos chez Aliexpress pour le Singles Day (maj…

Promos du 11.11 : la licence à vie de Microsoft Office 2021 à 30,11€…

Bon Plan : les cartes micro SDXC SanDisk Extreme Pro en promotion sur…