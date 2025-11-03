SanDisk présente une clé usb type C rikiki : la Extreme Fit

SanDisk a décidé de proposer une clé usb encore plus minimaliste. Elle porte le nom de SanDisk Extreme Fit. Elle se veut encore plus rikiki que la précédente,

Clés usb
par Sebastien
0

Vous connaissez certainement déjà les clés usb SanDisk Ultra Fit qui offrent la particularité d’être extrêmement compactes. Si ce n’est pas le cas, je vous renvoie vers notre test qui vous expliquera en long, en large et en travers les avantages et les inconvénients de cette clé lilliputienne.

Test de la clé usb SanDisk Ultra Fit 3.1 de 64 Go

Si je vous en (re)parle aujourd’hui c’est parce que le fabricant SanDisk a décidé de proposer une clé usb encore plus minimaliste. Cette fois-ci, la clé porte le nom de SanDisk Extreme Fit. Et elle se veut encore plus rikiki que la précédente, mais aussi plus moderne.

En effet, la SanDisk Extreme Fit dispose d’un port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps). Elle peut donc être connectée sur les ordinateurs récents qui disposent d’un port USB C, les ultrabooks, les tablettes et les smartphones.

SanDisk présente une clé usb type C rikiki : la Extreme Fit

L’avantage ici c’est ce que la clé est si compacte qu’elle ne prend quasiment pas de place, seul un morceau de son extrémité sort du port usb de la machine.

A noter que la SanDisk Extreme Fit est proposée en cinq capacités de stockage : 64 Go, 128 Go, 256 Go, 512 Go et même 1 To, ce qui devrait ravir les utilisateurs qui souhaitent augmenter facilement la capacité de de stockage de leurs appareils high tech.

En terme de débits, la clé usb offre des taux de transferts pouvant atteindre jusqu’à 400 Mo/s en lecture là où le modèle précédent atteignait au mieux 130 Mo/s en lecture selon nos tests.

Plus rapide, plus compacte, la nouvelle clé usb semble très prometteuse. Espérons que les problèmes de chauffe dont souffrait la SanDisk Ultra Fit ont été résolus.

D’après le site PC World, la clé sera officiellement disponible dès demain sur Amazon.com. Son prix de vente sera de 14,99$ pour la version 64 Go et 109,99$ pour la version 1 To.

Source PCWorld Lon.tv
Sebastien 20318 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Opera One 123.0.5669.23

Sebastien

Gom Media Player 2.3.113.5383

Google Chrome 142.0.7444.60

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Une flopée de codes promos chez Aliexpress, la Nintendo…

Sebastien

Promos d’Halloween : Microsoft Office 2021 à 31€ et Windows 11 à…

Une flopée de codes promos à valoir chez Rakuten aujourd’hui !

Vente flash : le NAS Synology DS225+ est bradé à 319€ chez Grosbill !

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Opera One 123.0.5669.23

Sebastien

Gom Media Player 2.3.113.5383

Google Chrome 142.0.7444.60

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Une flopée de codes promos chez Aliexpress, la Nintendo…

Sebastien

Promos d’Halloween : Microsoft Office 2021 à 31€ et Windows 11 à…

Une flopée de codes promos à valoir chez Rakuten aujourd’hui !

Vente flash : le NAS Synology DS225+ est bradé à 319€ chez Grosbill !