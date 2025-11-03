SanDisk présente une clé usb type C rikiki : la Extreme Fit

SanDisk a décidé de proposer une clé usb encore plus minimaliste. Elle porte le nom de SanDisk Extreme Fit. Elle se veut encore plus rikiki que la précédente,

Vous connaissez certainement déjà les clés usb SanDisk Ultra Fit qui offrent la particularité d’être extrêmement compactes. Si ce n’est pas le cas, je vous renvoie vers notre test qui vous expliquera en long, en large et en travers les avantages et les inconvénients de cette clé lilliputienne.

Si je vous en (re)parle aujourd’hui c’est parce que le fabricant SanDisk a décidé de proposer une clé usb encore plus minimaliste. Cette fois-ci, la clé porte le nom de SanDisk Extreme Fit. Et elle se veut encore plus rikiki que la précédente, mais aussi plus moderne.

En effet, la SanDisk Extreme Fit dispose d’un port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps). Elle peut donc être connectée sur les ordinateurs récents qui disposent d’un port USB C, les ultrabooks, les tablettes et les smartphones.

L’avantage ici c’est ce que la clé est si compacte qu’elle ne prend quasiment pas de place, seul un morceau de son extrémité sort du port usb de la machine.

A noter que la SanDisk Extreme Fit est proposée en cinq capacités de stockage : 64 Go, 128 Go, 256 Go, 512 Go et même 1 To, ce qui devrait ravir les utilisateurs qui souhaitent augmenter facilement la capacité de de stockage de leurs appareils high tech.

En terme de débits, la clé usb offre des taux de transferts pouvant atteindre jusqu’à 400 Mo/s en lecture là où le modèle précédent atteignait au mieux 130 Mo/s en lecture selon nos tests.

Plus rapide, plus compacte, la nouvelle clé usb semble très prometteuse. Espérons que les problèmes de chauffe dont souffrait la SanDisk Ultra Fit ont été résolus.

D’après le site PC World, la clé sera officiellement disponible dès demain sur Amazon.com. Son prix de vente sera de 14,99$ pour la version 64 Go et 109,99$ pour la version 1 To.