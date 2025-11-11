Afin de célèbrer cette journée spéciale du 11-11, le Singles Day, le site Rakuten propose plusieurs codes promos valables uniquement ce jour.

Pour le Singles Day : recevez 5€ ou 30€ de remise sur Rakuten

Afin de célèbrer cette journée spéciale du 11-11, le Singles Day, le site Rakuten propose pas mal de produits en promotion. Et histoire de vous aider à faire vos achats, l’enseigne propose plusieurs codes promos valables uniquement ce jour.

Les coupons SINGLES5 et SINGLES30 sont utilisables aujourd’hui sur l’ensemble des produits vendus sur Raktuten (sauf exception).

Le code SINGLES5 donne droit à 5€ de remise et il est valable dès 39€ d’achats, tandis que le code SINGLES30 permet de bénéficier de 30€ remis sur une commande d’au moins 299€ d’achats

Attention : ces deux codes sont valables uniquement ce mardi 11 novembre 2025 jusqu’à minuit à l’occasion du Singles Day.