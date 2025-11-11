L'iPhone 16e 128 Go chute à un prix jamais vu : 489€ !

A l’occasion du Singles Day, l’iPhone 16e est proposé à un super prix ! Il coûte seulement 489€ aujourd’hui, et c’est le meilleur tarif qu’on n’ait jamais vu pour ce smartphone.

L’iPhone 16e à un prix jamais vu pour le Singles Day : 489€ !

A l’occasion du Singles Day, l’iPhone 16e est proposé à un super prix ! Il coûte seulement 489€ aujourd’hui, et c’est le meilleur tarif qu’on n’ait jamais vu pour ce smartphone (le précédent deal étant à 499€)

Pour rappel, l’iPhone 16e est une version plus « low-cost » et un poil moins puissante que l’iPhone 16. Mais il offre par contre l’avantage d’être bien plus abordable que son grand frère. Il se destine notamment à ceux qui veulent acheter un iPhone neuf sans avoir à dépenser une fortune pour un iPhone dernier cri comme l’iPhone 17 qui coûte au minimum 976€ et dont les tarifs peuvent même atteindre 2.479€ dans sa version la plus premium.

L’iPhone 16e suit la lignée des iPhone SE qu’Apple a lancé ces dernières années pour concurrencer les smartphones Android d’entrée de gamme. Ce modèle estampillé « e » se veut plus abordable que les autres iPhone. D’ailleurs, il se dit que le « e » signifie « économique » bien que ça n’ait pas été confirmé par Apple.

D’un point de vue technique, l’iPhone 16e est équipé d’une puce A18 dotée de 6 coeurs CPU, 4 coeurs GPU et 16 coeurs Neural Engine. Le smartphone embarque de 8 Go de RAM ce qui lui permet d’être compatible avec les fonctions Apple Intelligence. Son écran écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces supporte une résolution de 2532 x 1170 pixels à 460 ppp.

Apple a publié sur cette page un tableau qui compte les spécifications techniques des iPhone 16e, iPhone 16 et iPhone 17. On peut y découvrir que l’iPhone 16e coûte au minimum 719€ sur le site d’Apple. A noter qu’il est trouvable à 669€ sur Amazon.fr mais je vous ai dégoté un tarif beaucoup plus intéressant !

En effet, le site Rakuten proposse l’iPhone 16e au tarif de 519€ en version 128 Go. Et ce tarif peut même être réduit de 30€ en mentionnant le code promo SINGLES30 qui donne droit à 30€ de remise aujourd’hui à l’occasion du Singles Day, 11.11. Soit un prix final de 4899€ sur Rakuten pour un iPhone 16e de 128 Go neuf. A noter que deux coloris sont disponibles : noir ou blanc.

L’iPhone 16e est vendu sur Rakuten par un vendeur tiers qui porte le nom de OnePro. C’est un vendeur qui a bonne réputation. Il est noté 4,8 sur 5 et il a plus de 1.000 ventes à son actif.

iPhone 16e 128 Go

iPhone 16e 128 Go noir à 489€ sur Rakuten avec le code SINGLES30

iPhone 16e 128 Go blanc à 489€ sur Rakuten avec le code SINGLES30

Attention : l’offre est valable uniquement ce mardi 11 novembre 2025jusqu’à minuit à l’occasion du Singles Day.