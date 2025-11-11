L’iPhone 16e à un prix jamais vu pour le Singles Day : 489€ !

A l’occasion du Singles Day, l’iPhone 16e est proposé à un super prix ! Il coûte seulement 489€ aujourd’hui, et c’est le meilleur tarif qu’on n’ait jamais vu pour ce smartphone.

Bons Plans
par Sebastien
0

A l’occasion du Singles Day, l’iPhone 16e est proposé à un super prix ! Il coûte seulement 489€ aujourd’hui, et c’est le meilleur tarif qu’on n’ait jamais vu pour ce smartphone (le précédent deal étant à 499€)

Pour rappel, l’iPhone 16e est une version plus « low-cost » et un poil moins puissante que l’iPhone 16. Mais il offre par contre l’avantage d’être bien plus abordable que son grand frère. Il se destine notamment à ceux qui veulent acheter un iPhone neuf sans avoir à dépenser une fortune pour un iPhone dernier cri comme l’iPhone 17 qui coûte au minimum 976€ et dont les tarifs peuvent même atteindre 2.479€ dans sa version la plus premium.

L’iPhone 16e suit la lignée des iPhone SE qu’Apple a lancé ces dernières années pour concurrencer les smartphones Android d’entrée de gamme. Ce modèle estampillé « e » se veut plus abordable que les autres iPhone. D’ailleurs, il se dit que le « e » signifie « économique » bien que ça n’ait pas été confirmé par Apple.

L'iPhone 16e 128 Go chute à un prix jamais vu : 489€ !

D’un point de vue technique, l’iPhone 16e est équipé d’une puce A18 dotée de 6 coeurs CPU, 4 coeurs GPU et 16 coeurs Neural Engine. Le smartphone embarque de 8 Go de RAM ce qui lui permet d’être compatible avec les fonctions Apple Intelligence. Son écran écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces supporte une résolution de 2532 x 1170 pixels à 460 ppp.

Apple a publié sur cette page un tableau qui compte les spécifications techniques des iPhone 16e, iPhone 16 et iPhone 17. On peut y découvrir que l’iPhone 16e coûte au minimum 719€ sur le site d’Apple. A noter qu’il est trouvable à 669€ sur Amazon.fr mais je vous ai dégoté un tarif beaucoup plus intéressant !

En effet, le site Rakuten proposse l’iPhone 16e au tarif de 519€ en version 128 Go. Et ce tarif peut même être réduit de 30€ en mentionnant le code promo SINGLES30 qui donne droit à 30€ de remise aujourd’hui à l’occasion du Singles Day, 11.11. Soit un prix final de 4899€ sur Rakuten pour un iPhone 16e de 128 Go neuf. A noter que deux coloris sont disponibles : noir ou blanc. 

L’iPhone 16e est vendu sur Rakuten par un vendeur tiers qui porte le nom de OnePro. C’est un vendeur qui a bonne réputation. Il est noté 4,8 sur 5 et il a plus de 1.000 ventes à son actif.

iPhone 16e 128 Go

Attention  : l’offre est valable uniquement ce mardi 11 novembre 2025jusqu’à minuit à l’occasion du Singles Day.

L'iPhone 16e 128 Go chute à un prix jamais vu : 489€ !

Sebastien 20335 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Opera One 123.0.5669.47

Sebastien

Google Chrome 142.0.7444.135

Gom Media Player 2.3.113.5383

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Singles Day : CDiscount vous offre 11€ de réduction…

Sebastien

L’iPhone 16e à un prix jamais vu pour le Singles Day : 489€ !

Pour le Singles Day : recevez 5€ ou 30€ de remise sur Rakuten

Bon Plan : plusieurs mini pc à prix cassés pour le Singles Day…

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Opera One 123.0.5669.47

Sebastien

Google Chrome 142.0.7444.135

Gom Media Player 2.3.113.5383

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Singles Day : CDiscount vous offre 11€ de réduction…

Sebastien

L’iPhone 16e à un prix jamais vu pour le Singles Day : 489€ !

Pour le Singles Day : recevez 5€ ou 30€ de remise sur Rakuten

Bon Plan : plusieurs mini pc à prix cassés pour le Singles Day…