Black Friday : une sélection de PC portables intéressants

Durant cette période de Black Friday, plusieurs PC portables sont disponibles à des tarifs plus qu’intéressants. Voilà une petite sélection de machines dégotées par mes soins :

ACER Aspire A16-71M-59ZC à 569€ sur Amazon.fr

Ce PC portable est équipé d’un processeur Intel Core Ultra 2 1115U cadencé à 3,5 GHz. Il embarque 16 Go de RAM DDR5 et il dispose d’un SSD M.2. de 512 Go. La machine dispose d’un écran 16″ pouces OLED équipé d’une dalle IPS qui supporte une résolution de 1920 x 1080 pixels et une fréquence de 120 Hz. Le PC n’a pas de carte graphique alloué mais profite d’une puce intégrée Intel Graphics. Celle-ci sera amplement suffisante pour effectuer des tâches bureautique et multimédia, par contre n’espérez pas faire du gaming avec ce PC portable car il n’est pas du tout adapté. Le PC est fourni avec Windows 11 Home.

ASUS Vivobook 15 S1502YA-NJ679W à 489€ sur Amazon.fr

Cette fois-ci, le PC dispose d’un processeur AMD Ryzen7 5825U cadencé à 2 GHz (boost à 4,5 GHz) et de 16 Go de RAM DDR4. Le stockage est assuré par un SSD M.2. (PCie 3.0) offrant 1 To de stockage. Son affichage est assuré par un écran de 15,6 pouces offre une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels à la frequence de 60 Hz et une puce graphique Radeon Graphics. C’est une fois encore un PC qui sera très bien pour de la bureautique, du multimédia, internet, etc.. mais pas pour du gaming. Le PC est fourni avec Windows 11 Home.

DELL DC15250 à 429€ sur Amazon.fr

Ce PC portable bon marché est destiné majoritairement à un usage bureautique / internet / multimédia. La machine dispose d’un processeur Intel Core i5-1334U, de 16 Go de mémoire vive et d’un SSD de 512 Go. Son écran 15,6 supporte une résolution Full HD de 1.920 x 1080 pixels. Le PC est fourni avec Windows 11 Home.

LENOVO IdeaPad 16IRH10 à 589,99€ sur Amazon.fr

On a cette fois affaire à un PC portable qui est équipé d’un processeur Intel Core i7-13620H. La machine est équipée de 16 Go de RAM DDR5 et dispose d’un SSD de 1 To. L’affichage est confié à un écran 16″ WUXGA (1920 x 1200 pixels) et à une puce graphique intégrée, l’habituelle puce Intel Graphics. Ce PC sera suffisant pour de la bureautique. Windows 11 (Home) est fourni.

ALIENWARE Aurora PC AC16251-16 à 1.649€ sur Amazon.fr

Ce PC portable gaming est animé par un processeur Intel Core Ultra 9 275HX cadencé à 2,1 GHz (boost à 5,4 GHz). Il embarque pas moins de 32 Go de RAM DDR5 et son SSD M.2 offrant une capacité 1 To. Alienware a confié la partie affichage de sa machine à un écran 16″ qui supporte une résolution de 2.560 x 1.600 pixels et une fréquence de 240 Hz et à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070 dotée de 8 Go de memoire GDDR7. Avec tout ce bon monde, vous allez pouvoir jouer à la plupart des jeux du moment, y compris les plus récents.

LENOVO LOQ 15IRX10 à 949,99€ sur Amazon.fr

Ce PC portable gaming est plus abordable. Il profite d’un processeur Intel Core i7-13650HZ, de 16 Go de RAM DDR5 et d’un SSD de 512 Go. Le PC est équipé d’un écran 15,6″Full HD (1920 x 1080 pixels) et d’une carte graphique GeForce RTX 5060 avec 8 Go de mémoire compatible Raytracing et DLSS. C’est un bon PC gaming qui permt de jouer à pas mal de jeux. A noter que le clavier dispose d’un rétro éclairage LED. Windows 11 est fourni.

LENOVO Legion 5 15IRX10 à 1149,99€ sur CDiscount avec le code promo « PC50 »

Cette fois-ci, ce PC portable gaming dispose d’un processeur Intel Core i7-13650HZ, de 32 Go de RAM DDR5 et d’un SSD de 512 Go. L’affichage est confié à un écran IPS 15,3″ Full HD (1920 x 1080 pixels) qui supporte un taux de rafraîchissement de 165 Hz et à une carte graphique GeForce RTX 5070 avec 8 Go de mémoire. C’est un PC gaming plutôt bien équipé qui offre un bon rapport qualité – prix. N’oubliez pas d’indiquer le code promo « PC50 » pour profiter de ce tarif sur CDiscount. A noter que Windows 11 n’est pas fourni avec le PC mais ce n’est qu’une simple formalité, une licence de Windows 11 Pro ne coûte que 12,28€ chez notre partenaire Godeal24.