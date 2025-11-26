Produits Apple à prix cassés : iPad, iPhone, MacBook Air

A l’occasion du Black Friday, plusieurs appareils de marque Apple sont bradés sur Amazon.fr. On peut notamment trouver un Apple iPad 11, un iPad Air 11 pouces, un iPhone 16e, des AirTags, des AirPods et deux MacBook Air à prix réduits.

Apple iPad 11 128 Go

La tablette Apple iPad 11 dotée de 128 Go de stockage s’affiche à seulement 348,14€ sur Amazon.fr. Pour information, l’iPad de 11ème génération est équipé d’une puce A16 et d’un écran Liquid Retina de 11 pouces. Plusieurs coloris (argent, bleu, jaune et rose) sont disponibles à des tarifs plus ou moins similaires. Une version 256 Go est également présente à 489€ eet une version 512 Go à 739€

Apple iPad Air 11 pouces 128 Go (gris)

L’iPad Air en version 128 Go est disponible à seulement 539,10€ sur Amazon.fr. C’est une tablette qui est animée par un puce M3 qui supporte Apple Intelligence. Son écran Liquid Retina offre une diagonale de 11 pouces. D’autres coloris sont disponibles mais plus chers, d’autres capacités aussi.

Apple iPhone 16e

La version 128 Go de l’iPhone 16e est proposé à 596€ sur Amazon.fr durant le Black Friday. A noter que deux coloris sont disponibles à ce prix (blanc ou noir). L’iPhone 16e est doté d’une puce A18 doté de 6 coeurs CPU, 4 coeurs GPU et 16 coeurs Neural Engine. Le terminal embarque 8 Go de RAM ce qui lui permet d’être compatible Apple Intelligence. Son écran écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces supporte une résolution de 2532 x 1170 pixels à 460 ppp.

Apple AirPods 4

Les écouteurs sans fil Apple AirPods 4 avec réduction de bruit ne coûtent que 169€ durant le Black Friday. Les modèles sans réduction de bruit valent 109€.

Apple AirPods Pro 2

Les AirPods Pro 2 sont des écouteurs sans fl intra-auriculaire qui intègrent la réduction de bruit active et un mode transparence très efficace. Petits et compacts, ils peuvent être transportés facilement lors de déplacements et de voyage. Ils sont dispo à 209,99€ sur Amazon.fr.

Apple Air Tag

Les Apple AirTag sont proposés à partir de 22,25€ sur Amazon.fr en l’achetant par lot de quatre (au lieu de 39€ pièce sur le site Apple).

Apple MacBook Air 13 pouces

Le Macbook Air de 13 pouces est équipé d’une puce M4 compatible Apple Intelligence. L’ordinateur portable dispose d’un écran Liquid Retina de 13,5 pouces, de 16 Go de mémoire vive et d’un SSD de 256 Go. Plusieurs coloris (argent, ciel, lumière stellaire et minuit) sont dispo à 899€ sur Amazon.fr.

Apple MacBook Air 15 pouces

Le Macbook Air de 15 pouces s’affiche quant à lui à 1.189€ sur Amazon.fr. La machine embarque une puce M4 compatible Apple Intelligence, un écran Liquid Retina de 15,3 pouces, de 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Plusieurs coloris (argent, ciel, lumière stellaire et minuit) sont dispo au même prix.

