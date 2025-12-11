Un nouveau SSD M.2. PCIe 5.0 signé KIOXIA : le Exceria Pro G2

KIOXIA dévoile aujourd’hui un nouveau SSD M.2. qui porte le nom de Exceria Pro G2. C’est un SSD M.2. NVMe au format 2280 qui profite d’une interface PCI Express 5.0 4x

Sebastien
KIOXIA dévoile aujourd’hui un nouveau SSD M.2. qui porte le nom de Exceria Pro G2. C’est un SSD M.2. NVMe au format 2280 qui profite d’une interface PCI Express 5.0 4x et qui embarque de la mémoire BiCS Flash TLC 3D.

Le Exceria Pro G2 est proposé en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. Les différents modèles offrent des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 14.900 Mo/s en lecture et jusqu’à 13.700 Mo/s en écriture.

Voilà le détail de chaque déclinaison :

  • Kioxia 1 To : 14.400 Mo/s en lecture, 12.700 Mo/s en écriture (2M/1,9M iOPS)
  • Kioxia 2 To : 14.900 Mo/s en lecture, 13.400 Mo/s en écriture (2,25M/1,95M iOPS)
  • Kioxia 4 To : 14.900 Mo/s en lecture, 13.700 Mo/s en écriture (2,3M/1,95M iOPS)

Nouveau SSD M.2. PCIe 5.0 signé KIOXIA : le Exceria Pro G2

Les SSD de 1, 2 et 4 To sont annoncés respectivement avec une endurance 600 TBW, 1200 TBW et 2400 TBW.

Couverts par une garantie de cinq ans, les SSD de cette gamme sont annoncés avec un MTTF de 1,5 millions d’heures.

