Samsung dévoile une carte micro SD Express : la P9 Express

La nouvelle carte mémoire P9 Express de Samsung est une carte au format micro SD Express. Elle peut être utilisée sur la Nintendo Switch 2 qui utilise justement ce type de carte

par Sebastien
La nouvelle carte mémoire P9 Express de Samsung est une carte au format micro SD Express. Elle peut être utilisée sur la Nintendo Switch 2 qui utilise justement ce type de carte pour stocker jeux et sauvegardes.

La P9 Express est une carte mémoire très compacte. Elle mesure seulement 15 mm de long sur 11 mm de large et 1 mm d’épaisseur. La carte répond aux normes U3, V30, et A1.

Notez que la P9 Express embarque de la mémoire V-NAND TLC conçue par Samsung et elle dispose d’un contrôleur Silicon Motion SM7208. Elle profite également d’une interface PCI Express 3.0 1x ce qui lui permet d’atteindre des taux de transferts de 800 Mo/s.

« Avec ses vitesses élevées et sa fiabilité accrue, la technologie SD Express ouvre une nouvelle ère de performances microSD, idéale pour les professionnels exigeants et les expériences de jeu immersives, en particulier sur la Nintendo Switch 2 », a déclaré Jim Kiczek, vice-président du marketing de mémoire chez Samsung Electronics America. « Nos cartes P9 Express microSD Express sont prêtes à accroître le stockage de votre appareil, offrant la vitesse, la durabilité et l’efficacité que vous attendez de Samsung. Que vous soyez un joueur hardcore qui élargit toujours votre bibliothèque ou une famille partageant tous la même console, nos cartes vous aideront à surmonter les limitations de stockage et à profiter d’une grande variété de titres, sans compromis. »

La carte mémoire Samsung P9 Express est disponible dès maintenant en deux capacités de stockage : 256 Go (55$) et 512 Go (100$). Elle est couverte par une garantie de trois ans.

Sebastien 20328 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

