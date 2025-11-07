Triste nouvelle pour les joueurs ! GTA VI est repoussé !

Les gamers vont devoir prendre leur mal en patience. La sortie de GTA 6 est une nouvelle fois repoussée par Rockstar Games.

Triste nouvelle pour les joueurs ! GTA VI est encore repoussé !

Mauvaise nouvelle pour les joueurs qui attendent impatiemment la sortie de GTA VI depuis plusieurs années, Rockstar Games vient de mettre en ligne un communiqué pour annoncer un nouveau report du jeu.

Et ce n’est malheureusement pas la première fois que ça arrive. En effet, GTA 6 devait initialement sortir au cours de l’automne 2025 avant d’être repoussé au 26 mai 2026.

Mais finalement, le jeu ne verra pas le jour avant la fin de l’année prochaine puisque l’éditeur annonce que Grand Theft Auto 6 sortira seulement le 19 novembre 2026., c’est à dire avec six mois de retard par rapport à la dernière date évoquée.

Voilà le communiqué publié par Rockstar :

Bonjour à tous, Grand Theft Auto VI sortira désormais le jeudi 19 novembre 2026. Nous sommes désolés de prolonger cette attente, qui a été longue, mais ces mois supplémentaires nous permettront de finaliser le jeu avec le niveau de finition que vous attendez et méritez. Nous vous remercions encore une fois pour votre patience et votre soutien. L’attente sera peut-être un peu plus longue, mais nous sommes impatients de vous faire découvrir le vaste État de Leonida et de vous faire retourner dans la Vice City d’aujourd’hui. Cordialement, Rockstar Games

Le très attendu GTA6 sera disponible le jeudi 19 novembre 2026 sur les consoles Xbox Series S, Xbox Series X, PS5 et PS5 Pro. Pour le moment, on ne sait pas si le jeu sera (ou non) proposé sur la Nintendo Switch 2.

Concernant la version PC, aucune date n’est annoncée concernant la sortie de GTA 6 sur nos chers PC. Mais elle devrait avoir lieu bien plus tard. Probablement en 2027 si ce n’est plus…