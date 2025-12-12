Pendant une semaine, le jeu Hogwarts Legacy est offert sur l’Epic Games Store

Le jeu Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard qui se déroule dans le même univers qu’Harry Potter est offert pendant une semaine sur l’Epic Games Store.

Bonne nouvelle pour les fans de la saga Harry Potter, le jeu Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard qui se déroule dans le même univers que celui du célèbre sorcier est offert pendant une semaine sur l’Epic Games Store. Vous pouvez le télécharger gratuitement ici.

Synopsis :

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est un RPG d’action-aventure en monde ouvert qui se déroule dans l’univers des livres Harry Potter. Embarquez dans un voyage à travers des lieux familiers, et d’autres nouveaux, découvrez des animaux fantastiques, personnalisez votre personnage, préparez des potions, maîtrisez les sortilèges, développez vos talents et devenez le sorcier que vous rêvez d’être.

Découvrez le Poudlard des années 1800. Vous y incarnez un élève détenant la clé d’un secret antique qui menace d’anéantir le Monde des sorciers. Forgez des alliances, combattez des mages noirs et façonnez le destin du Monde des sorciers. Votre héritage est entre vos mains. Écrivez votre propre histoire.

Comprend la quête de la Boutique hantée de Pré-au-Lard, qui donne accès à un niveau supplémentaire, à l’ensemble de cosmétiques du commerçant de Pré-au-Lard, ainsi qu’à une boutique de Pré-au-Lard.

Trailer :

Sebastien 20391 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

