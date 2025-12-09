Quinze jours après la sortie de la mise à jour précédente, Nintendo publie aujourd’hui le firmware 21.1.0 destiné aux consoles Nintendo Switch 1 et 2.

Quinze jours après la sortie de la mise à jour précédente, Nintendo publie aujourd’hui le firmware 21.1.0 destiné aux consoles Nintendo Switch 1 et 2. Ce dernier contient une mise à niveau mineure qui se contente simplement de corriger des bugs et d’améliorer la stabilité

Voilà les informations que l’on peut lire sur le site de Nintendo :

Plusieurs corrections de bugs et améliorations concernant la stabilité du système ont été mises en place.

Comme d’habitude, Big N est assez avare en informations et ne détaille pas précisément les changements apportés par le firmware 21.1.0. A noter toutefois que Nintendo Japon indique sur X qu’un bug d’affichage vidéo dans Super Smash Bros. Ultimate a été corrigé dans ce firmware.

Le problème d’affichage vidéo incorrect dans Super Smash Bros. Ultimate a été corrigé dans la version 21.1.0 du système Nintendo Switch 2/Nintendo Switch, publiée aujourd’hui. Nous présentons nos plus sincères excuses pour tout inconvénient causé à nos clients.

Comment mettre à jour la console ?

Pour installer la dernière mise à jour de firmware sur les Nintendo Switch 1 et 2, vous pouvez vous rendre dans la rubrique « Paramètres » puis « Console » et enfin « Mise à jour de la console ». Une fois sur cette page il suffit de lancer la mise à jour. L’opération ,r prend généralement que quelques minutes puis la console redémarre pour finaliser l’installation.