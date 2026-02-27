Jeux gratuits : Boxes: Lost Fragments et My Night Job

Actuellement deux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Le premier se nomme Boxes: Lost Fragments, c’est un jeu de type casse-tête. Vous pouvez le télécharger gratis jusqu’au 5 mars en vous rendant sur cette page. Le second s’appelle My Night Job, c’est un jeu d’action dans lequel vous devez dézinguer des monstres et des zombies. Le jeu est téléchargeable gratuitement ici.

Boxes: Lost Fragments

Voleur légendaire, votre prochaine mission vous conduit dans un somptueux manoir. Vous y découvrez une série de boîtes à énigmes, conçues dans un but mystérieux. Ce qui aurait dû être une simple formalité se transforme peu à peu en une lutte acharnée pour la liberté et la vérité.

My Night Job

My Night Job envoie les joueurs dans un bâtiment abandonné habité de hordes de monstres. Ils ont plus de soixante armes à leur disposition pour se défendre et sauver le plus de survivants possibles. Attention, si trop de pièces sont détruites, la fin sera plus proche que prévu.