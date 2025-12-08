CCleaner 7.2 est disponible en téléchargement

L’éditeur Piriform vient de mettre en ligne la version 7.2 du programme de nettoyage CCleaner. Ce nouvel opus apporte plusieurs nouveautés et améliorations ainsi que des correctifs de bugs.

L’éditeur Piriform vient de mettre en ligne la version 7.2 du programme de nettoyage CCleaner. Ce nouvel opus apporte plusieurs nouveautés et améliorations ainsi que des correctifs de bugs.

Comme d’habitude vous pouvez télécharger CCleaner 7.2 sur le site de l’éditeur ou sur cette page de notre section Téléchargement.

Voici à présent la liste complète des changements apportés par CCleaner 7.2.

Quoi de neuf dans CCleaner 7.2 ?

Planification automatique pour les utilisateurs payants : Les utilisateurs payants peuvent désormais créer des planifications de nettoyage automatiques dans CCleaner 7 ! Utilisez nos paramètres recommandés ou créez vos propres planifications personnalisées. La fonction de planification est disponible dans les Paramètres.

Une nouvelle structure d’onglets plus intelligente : Nous avons amélioré la conception et le contenu des onglets afin de mieux expliquer les mises à jour disponibles et pourquoi vous devriez les installer.

Pages de résultats mises à jour : Les pages de résultats ont été repensées pour vous offrir une meilleure visibilité des mises à jour réussies et échouées.

Paramètres intégrés à chaque fonctionnalité : Au lieu d’être cachés, les paramètres apparaissent désormais directement dans les fonctionnalités auxquelles ils se rapportent.

Améliorations

Une expérience d’analyse plus fiable : Nous avons amélioré l’annulation des analyses dans le Gestionnaire de mises à jour logicielles et l’Optimiseur de performances.

Correctifs