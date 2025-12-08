CCleaner 7.2 est disponible en téléchargement

Logiciels
par Sebastien
L’éditeur Piriform vient de mettre en ligne la version 7.2 du programme de nettoyage CCleaner. Ce nouvel opus apporte plusieurs nouveautés et améliorations ainsi que des correctifs de bugs. 

Comme d’habitude vous pouvez télécharger CCleaner 7.2 sur le site de l’éditeur ou sur cette page de notre section Téléchargement.

Voici à présent la liste complète des changements apportés par CCleaner 7.2.

Quoi de neuf dans CCleaner 7.2 ?

  • Planification automatique pour les utilisateurs payants : Les utilisateurs payants peuvent désormais créer des planifications de nettoyage automatiques dans CCleaner 7 ! Utilisez nos paramètres recommandés ou créez vos propres planifications personnalisées. La fonction de planification est disponible dans les Paramètres.
  • Une nouvelle structure d’onglets plus intelligente : Nous avons amélioré la conception et le contenu des onglets afin de mieux expliquer les mises à jour disponibles et pourquoi vous devriez les installer.
  • Pages de résultats mises à jour : Les pages de résultats ont été repensées pour vous offrir une meilleure visibilité des mises à jour réussies et échouées.
  • Paramètres intégrés à chaque fonctionnalité : Au lieu d’être cachés, les paramètres apparaissent désormais directement dans les fonctionnalités auxquelles ils se rapportent.

Améliorations

  • Une expérience d’analyse plus fiable : Nous avons amélioré l’annulation des analyses dans le Gestionnaire de mises à jour logicielles et l’Optimiseur de performances.

Correctifs

  • Correction d’un problème où l’icône du Nettoyeur de disque cloud dans la barre latérale était constamment mise en surbrillance.
  • Correction d’un problème où l’analyse du Gestionnaire de mises à jour de pilotes se bloquait.
Sebastien

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Audacity 3.7.6

Sebastien

Gom Media Player 2.3.114.5384

Google Chrome 143.0.7499.41

Opera One 124.0.5705.65

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Profitez d’offres exceptionnelles MS Office 2021…

Sebastien

Blon Plan : les trackers Apple AirTag ne coûtent que 22€ sur Amazon

Guide d’achat : notre sélection des SSD les plus abordables

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits

