Le programme de nettoyage CCleaner sort en version 6.0.3

Depuis ce matin, une nouvelle version du programme de nettoyage CCleaner est disponible en téléchargement. Il s’agit de la version 6.03.10002 qui apporte une poignée de changements.

Pour rappel, CCleaner est un petit logiciel bien pratique qui permet de nettoyer de optimiser votre système d’exploitation Windows et vos logiciels. Pour cela, il se débarrasse des fichiers indésirables et temporaires. Au final, il permet d’offrir une nouvelle jeunesse à un Windows un peu essoufflé en optimisant son fonctionnement et en supprimant les fichiers non indispensables de certains logiciels (comme par exemple les fichiers temporaires des navigateurs, l’historique, etc..)

La version 6.03.10002 qui a été publiée aujourd’hui offre une nouvelle interface de planification pour simplifier la configuration du nettoyage automatique (fonction présente dans CCleaner Professional). Cette nouvelle fonction permet d’être informé avant et après nettoyage.

A noter que la fonctionnalité « Driver Updater » (qui permet de mettre à jour facilement les pilotes utilisées par son PC) a également été améliorée. Désormais, elle peut indiquer le temps que va prendre l’installation des nouveaux drivers.

Pour télécharger la dernière version de CCleaner, rendez-vous soit sur le site de l’éditeur soit sur cette page de notre section Téléchargement.

Voilà la liste des changements et nouveautés annoncés pour CCleaner 6.0.3 :

Nettoyage

Nouveau nettoyage pour les installations Microsoft Store d’Instagram, Facebook et iCloud

Amélioration due nettoyage des installations Store de WhatsApp

Maintenance PC



Nouvelles fonctions de nettoyage planifié

Fonctions Drivers Update améliorées

Correctifs