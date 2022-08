Insolite : Comment serait le jeu Better Call Saul s’il était sorti sur Game Boy ?

La dernière saison de la série Better Call Saul vient de s’achever tranquillement sur Netflix il y a quelques jours. Si vous ne connaissez pas, sachez que c’est une excellente série qui s’articule autour du personnage de Better Call Saul alias Jimmy McGill, l’avocat déjanté et véreux qu’on avait découvert dans Breaking Bad.

Better Call Saul est un spin off de la série Breaking Bad. On y voit comment un avocat « moyen » et « débrouillard » limite arnaqueur se transforme petit à petit en avocat véreux voire mafieux à force de s’entourer de clients de plus en plus louches.

Bref… si je vous parle de cette série ce n’est pas pour vous raconter l’histoire ni pour vous donner mon avis sur celle-ci mais pour vous informer que le youtubeur Lumpy Touch s’est amusé à imaginer comment aurait pu être le jeu Better Call Saul s’il était sorti sur Game Boy dans les années 80/90.

Le résultat semble plutôt convaincant. A mon avis, la sortie d’un tel jeu aurait tout à fait été possible à l’époque. Il faure dire qu’on avait eu droit à des jeux bien pires que ça.