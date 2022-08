Insolite : il achète une carte graphique, il reçoit du sable…

Voilà une petite anecdote pour le moins insolite : un gamer brésilien du nom de Mauricio Takeda a voulu s’offrir une nouvelle carte gaphique histoire de donner un coup de jeune à son PC.

Et quitte à investir dans un nouveau GPU, il a opté pour un modèle particulièrement véloce : une Geforce RTX 3090 Ti affichée à 2.600 dollars sur Amazon durant les Prime Days.

Il a donc passé commande de la bête sur Amazon et quelques jours plus tard quel ne fut pas sa suprise de recevoir non pas une carte graphique flambant neuve mais simplement l’équivalent (en terme de poids) en sable.

Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, à l’intérieur du carton d’emballage il y avait bien la boîte d’une carte graphique PALIT GeForce RTX 3090 Ti GameRock mais celle-ci contenait uniquement des récipients remplis de sable.

Grosse déception donc pour l’acheteur qui a du porter réclamation (sans succès) auprès d’Amazon. Il a finalement fallu que le (bad) buzz soit suffisamment important sur le net et dans la presse pour qu’enfin le cybermarchand daigne lui faire un nouvel envoi de carte graphique.