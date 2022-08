Sabrent lance le Rocket 4 Plus G : un SSD M.2. optimisé pour le gaming

Le fabricant Sabrent s’est déjà fait connaître à plusieurs reprises avec ses SSD M.2. haut de gamme qui proposent des débits élevés. Aujourd’hui, le constructeur revient sur les devants de la scène avec un nouveau modèle : le Rocket 4 Plus G (avec le G qui veut dire Gaming).

Le Rocket 4 Plus G est une évolution du Rocket 4 Plus lancé deux ans plus tôt. Le nouveau dispositif reprend grosso modo les mêmes caractéristiques que son prédécesseur, à savoir : le support d’une interface PCI Express 4.0, l’utilisation d’un contrôleur Phison PS5018-E18 et de mémoire NAND Flash 3D TLC.

Par contre, Sabrent annonce que le Rocket 4 Plus G supporte la technologie Microsoft DirectStorage qui vise à charger plus rapidement les jeux vidéos. Et surtout le Rocket 4 Plus G embarque un nouveau firmware baptisé O₂ qui permet de maintenir un haut niveau de performances du SSD durant les sesssions de jeux.

Vous l’aurez compris, le Rocket 4 Plus G est réellement orienté gaming et optimisé pour les jeux. Reste évidemment à voir si cela sera vraiment significatif durant nos parties de jeux endiablées.

En terme de performances, Sabrent annonce que son petit bolide peut atteindre des débits de 7.000 Mo/s aussi bien en lecture qu’en écriture.

Le Rocket 4 Plus est décliné en trois capacités de stockage : 1 To (169,99$), 2 To (299,99$) et 4 To (699,99$). D’après le site de Sabrent, le SSD n’est pas encore disponible dans le commerce, il est seulement proposé en précommande pour le moment.

A noter qu’un imposant dissipateur thermique est également vendu en option (30$) pour nous aider à refoidir le SSD.