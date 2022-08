Comment réserver un nom de domaine sur Google pour maximiser la visibilité de son entreprise en ligne ?

Si vous souhaitez créer un site pour faire connaître votre activité ou pour vendre vos produits sur Internet, vous devez réserver un nom de domaine pour permettre aux utilisateurs d’accéder aux pages de votre site. Être bien référencée sur internet est devenu incontournable pour la visibilité d’une marque. Référencer une entreprise, c’est permettre aux internautes de la trouver parmi les premiers résultats proposés par les moteurs de recherche lorsqu’ils se renseignent sur la toile.

92 % des internautes déclarent se renseigner d’abord sur les moteurs de recherche afin de mieux connaître une marque.

Les statistiques montrent qu’un clic par une page provient à 53% des résultats organiques (non publicitaires) des moteurs de recherche, grâce à une méthode de classement déterminé par ce qu’on appelle communément “l’algorithme”.

Ce sont même 93% des expériences en ligne qui débutent par une requête sur un moteur de recherche. Google étant, bien évidemment, largement en tête !

Ce qu’il faut retenir de ces statistiques, c’est que le trafic d’un site est très dépendant des moteurs de recherche, en dépit de l’essor des réseaux sociaux. La majorité des internautes qui effectuent des recherches dans les moteurs de recherche se contentent de cliquer sur l’un des trois premiers résultats qui leur sont proposés. Quasiment personne, (y compris vous, non ?) ne se rend sur la deuxième page de résultats. C’est pour cette raison qu’il est impératif pour une marque que son site web se situe en première page des résultats des moteurs de recherche, afin d’être trouvée par ses futurs visiteurs, et donc clients potentiels.

Pour maximiser la visibilité de son business en ligne, il est pertinent de réserver un nom sur Google, c’est-à-dire de positionner l’URL de son site web via un choix de nom de domaine, et donc de mot(s)-clé(s), pertinent(s).

En effet, les stratégies SEO (Search Engine, Optimization, ensemble de techniques d’amélioration de son positionnement dans les résultats des moteurs de recherche) mettent le plus souvent en avant la densité de mots-clés à répartir dans les pages de son site, afin que les robots des moteurs de recherche identifient rapidement le contenu des pages.

Mais un paramètre est souvent négligé : l’optimisation de l’URL du site. Le choix du nom de domaine est le premier levier de communication d’une marque sur Google car il a un impact direct sur sa notoriété.

Mieux comprendre le fonctionnement des moteurs de recherche

Quels sont les principaux moteurs de recherche utilisés en France ?

Le plateforme Google capte plus de 90 % des recherches faites sur Internet en France. Les techniques d’optimisation de référencement se calquent sur ses exigences, car c’est LE moteur auquel il faut plaire.

Pour les images, plus de 10 millions de visiteurs français consultent chaque mois Google Images en France.

Pour les vidéos, YouTube (propriété de Google, au passage) reçoit quotidiennement des millions de requêtes de la part des internautes français.

Pourquoi il ne faut pas négliger les autres moteurs de recherche

Bing, le moteur de recherche de Microsoft, et Yahoo! sont consultés par plus de 5 millions de Français chaque mois.

Et, pour une marque qui souhaite toucher une cible internationale, il est important de souligner qu’aux États-Unis, la part de marché de Google n’atteint que 60%. En Chine, c’est le moteur Baidu qui domine.

Comment fonctionnent les moteurs de recherche ?

Les Googlebots, appelés « Spiders » ou « Crawlers », sont des robots de Google qui parcourent toutes les pages existantes pour les indexer dans des datacentres (centres de données physiques).

Dès qu’un(e) internaute fait une recherche, des algorithmes (programmes mathématiques informatisés) analysent le contenu indexé par les Spiders pour déterminer les résultats les plus pertinents. Ces résultats sont alors remontés à l’internaute.

Les moteurs de recherche s’appuient sur 3 critères pour indexer une page :

La performance technique

La performance d’affichage sur différents appareils et la vitesse de chargement des données de la page sont-elles optimales ? Le code source est-il propre ? La navigation est-elle accessible aux personnes en situation de handicap visuel ?

La popularité

Les moteurs de recherche vont compter le nombre de liens de qualité pointant vers une page, pour mesurer sa popularité. Plus une page est populaire, plus Google peut lui faire confiance pour apporter la réponse à ce que l’internaute recherche.

L’ancienneté du site permet à Google de déterminer sa fiabilité, s’il est bien établi. Plus un site a des liens pointant vers lui, plus il est considéré comme qualitatif. On parle de Domain Authority (autorité d’un nom de domaine).

Le contenu

La thématique d’une page est interprétée grâce aux mots-clés qu’elle contient, à la longueur de son contenu, à sa récence de publication, au clic qu’elle génère, au temps que les gens passent dessus.

Le choix du nom de domaine a un impact sur la visibilité d’un business sur internet.

C’est sur ce dernier aspect que nous allons détailler les aspects à prendre en compte.

Réserver un nom de domaine sur Google pour la visibilité de son entreprise en ligne

La visibilité en ligne

L’intérêt d’un site professionnel est de permettre de mettre en avant ses services et produits pour espérer acquérir de nouveaux clients et augmenter son chiffre d’affaires. Le nom de domaine d’une marque sur le web doit être sur-mesure et correspondre à l’entreprise ou à son secteur.

Google raisonne par mot-clé. Il va analyser le contenu de la barre de recherche et fait plusieurs suggestions courantes relatives au mot-clé détecté. Martin Durant, coiffeur à domicile à Tours (code postal 37000), a plus intérêt à opter pour un nom de domaine coiffeurdomicile-tours plutôt que que martin.durant ou coiffure37000, lors de la création de son site, pour que les moteurs de recherche comprennent son champ d’action. Pour trouver les bons mots clés, vous devez vous mettre à la place de vos visiteurs.

La cohérence du nom de domaine

Le domaine doit être cohérent avec le secteur affiché par le site. Il y a évidemment des exceptions pour les marques déjà reconnues. Tout le monde sait que Monster est un site de recrutement, même si rien dans son nom ne l’indique.

Il est possible de cumuler des mots-clés dans les noms de domaine en les séparant par des tirets, par exemple location-outils-bricolage.fr.

En faisant figurer les mots-clés les plus importants dans le nom de votre site Internet, vous optimisez les possibilités de référencement de votre site dans les résultats des moteurs de recherche.

Toutefois, vous vous adressez aussi et surtout à des humains et il faut garder en tête que votre nom doit rester court et compréhensible pour être mémorisé.

Comment choisir un nom de domaine pour être référencé sur Google ?

L’URL (Uniform Resource Locator), représente l’adresse d’une page web. C’est la chaîne de caractères qui apparaît dans la barre de navigation lorsqu’un(e) internaute visite un site web. Cette URL fait partie des critères évalués par Google pour le référencement d’une page.

En général, l’adresse d’une page se résume à ces quatre éléments :

Le protocole (par exemple « https »)

Le domaine

La terminaison, que l’on appelle « domaine de premier niveau » ou extension

Le chemin qui désigne précisément la page du site que l’on consulte, par exemple nomdelamarque.fr/qui-sommes-nous, qui mène à une présentation de la marque

Chacun de ces éléments constitutifs de l’URL a un impact sur le SEO.

Quel est l’impact du protocole sur le référencement d’un nom de domaine sur Google ?

Il existe différents protocoles de communication. Les deux principales possibilités pour un site public sont http et https.

“http” est l’acronyme de “hypertext transfer protocol” et “https” correspond à “hypertext transfer protocol secure”. La nuance entre les deux protocoles réside donc dans le degré de sécurisation et de protection qu’ils impliquent.

Lorsque l’URL d’un site débute par “https”, cela signifie que ce site est protégé par un certificat SSL ou TLS.

Depuis 2014, l’utilisation d’un protocole https est un critère de positionnement pris en compte par Google. Cela signifie que le référencement d’une page est désormais directement corrélé au choix d’un protocole sécurisé. Dès lors, l’adoption du https a été massive. En mars 2021, on dénombre 93% de sites internet utilisant ce protocole https !

Lors de l’achat d’un nom de domaine, privilégiez un bureau d’enregistrement, comme Gandi, qui inclut le certificat TLS/SSL dans son tarif.

Un domaine en lien avec votre action

Trouver un nom est une étape primordiale, car c’est une décision à long terme, qui va impacter sur le bon référencement de votre site Internet et sa visibilité. Ce choix peut-être basé sur le nom administratif de la société, mais ce dernier n’est pas toujours pertinent pour le web.

Il est d’ailleurs important d’anticiper sa présence en ligne au moment de la création de sa TPE/PME.

Définir sa cible : à qui le site s’adresse-t-il ?

Faire la liste des mots que ces personnes pourraient chercher dans Google et qui les amèneraient à vous trouver. Il existe des outils pour trouver des mots-clés.

Répertorier les idées principales qui sont en liaison directe avec votre champ d’action et votre valeur ajoutée (le site doit-il mettre en avant la facilité, la rapidité, l’expertise, le conseil, le service après-vente… ?)

À l’aide de cette liste de mots et d’idées, vous trouverez des idées de noms de domaine en lien direct avec votre secteur.

Les critères à respecter pour choisir un nom de domaine

Une fois que vous aurez sélectionné plusieurs noms de domaine, il faudra affiner votre choix en respectant des critères indispensables :

Facile : ne doit pas contenir de caractère spécial ou de mélange d’alphabets. On doit savoir l’écrire ou le prononcer.

Clarté et concision : pas trop long, c’est difficile à mémoriser et à taper sur un clavier

Créativité : un nom unique. Il faut éviter toute ressemblance avec un autre nom de domaine déjà existant.

Disponibilité : un nom qui n’est pas déja pris par d’autres services en ligne

Pour référencer un nom de domaine sur Google, il faut également choisir une extension pertinente.

Les critères à respecter pour choisir son extension de nom de domaine

Une extension se place à la fin du nom de domaine : .com, .net, .fr, .org.

Le .com est l’extension de domaine la plus connue et répandue, mais il est de plus en plus difficile de trouver des domaines encore disponibles en .com.

Une première alternative intéressante est d’utiliser des extensions de pays (.fr pour la France, .ca pour le Canada, .be pour la Belgique…). C’est, en outre, utile à Google pour géolocaliser les résultats et améliorer la pertinence de ses réponses !

Une deuxième alternative est d’envisager des extensions spécifiques au secteur visé : .dev pour les techs, .org pour les organisations, .info pour les contenus d’actualité/information. Il existe plus de 800 extensions différentes, tous les secteurs sont représentés (.photo, .art, .football, etc.).

Impacts du nom de domaine et de l’extension sur le référencement Google

Impacts du nom de domaine sur le référencement Google

Les moteurs de recherche comme Google conçoivent des algorithmes dans le but de faire remonter en tête de classement les résultats les plus pertinents pour chaque recherche.

L’utilisation de mots-clés est le cœur de la stratégie SEO et l’ enregistrement de domaines contenant ces mots-clés entre complètement dans cette stratégie.

Il peut donc être recommandé d’intégrer dans un nom de domaine la nature, voire le lieu de son activité. Cependant, gare au bourrage de mots-clés, peu apprécié des moteurs de recherche (l’équivalent du spam avec les e mails). Si votre marque a suffisamment de notoriété par ailleurs grâce à d’autres canaux (publicité radio, forums, réseaux sociaux), n’hésitez pas à l’utiliser dans votre nom de domaine, car les gens l’emploieront probablement dans leur recherche !

Une fois le domaine enregistré, ne pas oublier de programmer son renouvellement automatique auprès du bureau d’ enregistrement afin de ne pas risquer de le perdre.

Impacts de l’extension sur le référencement Google

On ne comptait à l’origine qu’une poignée de terminaisons génériques puis sont apparues des terminaisons liées à différents pays, ou “ccTLD” pour “Country Code Top-Level Domains”, et enfin des “gTLD” pour “Generic Top-Level Domains”

Parmi les 800 extensions disponibles aujourd’hui, certaines sont des mots-clés à elles toutes seules. Un .tattoo, un .boutique, un .immo ou un .restaurant en disent long sur le secteur de services d’un site.

Google fait savoir très clairement que la présence d’un mot-clé dans une extension n’impacte aucunement le positionnement des résultats de recherche.

En revanche, un nom de domaine se terminant par un code pays permettra à Google de géolocaliser le site. Cela signifie que si votre présence est en France et que votre site se termine en .fr, vos pages remonteront plus haut dans les recherches faites en France, car le moteur s’appuie également sur la localisation de l’internaute.

Attention, ce mécanisme ne s’applique qu’aux terminaisons officielles de pays, les ccTLD, et non aux TLD de villes (.paris, .nyc, etc.) que Google considère comme des terminaisons génériques.

Une entreprise qui a des activités dans différentes pays a intérêt à disposer, en plus de son nom de domaine principal, des versions locales pour être mieux référencée dans ces pays. C’est, en outre, un basique de la protection de marque pour éviter des sites frauduleux ou des ads opportunistes au nom ou mots-clés de sa marque !

L’Afnic, registre du .fr, explique la tendance observée dans les publicités depuis 2021 « n’oubliez pas le .fr ».

« Il est judicieux de communiquer sur son nom de domaine pour, non seulement donner le réflexe aux utilisateurs de taper directement le nom de domaine, mais aussi à créer l’identité sonore de la marque » – Mickaël Vigreux – Responsable commercial de l’Afnic

Cela permet de neutraliser les concurrents qui souhaiteraient se positionner sur les mots-clés d’une marque dans le cadre de leur campagne publicitaire.

Quel est l’impact du chemin sur le référencement d’un nom de domaine sur Google ?

Le chemin, dans une URL, est la partie qui suit le « / ». Chaque chemin conduit vers une page différente d’un site et sera visible par les utilisateurs dans les résultats de recherche remontés par Google.

Ce chemin est donc tout aussi important pour le référencement que le nom de domaine lui-même. Il sera possible d’y insister davantage sur les mots-clés qui vous intéressent.

La partie de l’URL montrée par Google étant limitée, il est impératif de la faire apparaître en entier. Pour cela, enlever tous les articles et les mots de liaison, “et”, “avec”, etc… pour ne laisser que les mots importants.

Être concis n’empêche pas d’être précis. N’hésitez donc pas à décrire le contenu d’une page dans son chemin.

example.com/shop/robes_longues et plus explicite que example.com/shop/item_id=99312 (un chemin peu engageant pour l’utilisateur et pouvant être considéré comme suspect par les moteurs de recherche).

Conclusion

C’est donc toute son URL, et pas uniquement le choix du nom de domaine, qui va permettre de maximiser la visibilité de sa présence en ligne.

Le protocole en https est désormais primordial pour rassurer les utilisateurs et les robots.

Le nom de domaine en lui-même est essentiel et doit être pensé dans le cadre d’une stratégie de marque, sans s’interdire de préciser la nature ou le lieu de son champ d’action.

La terminaison du nom de domaine peut influencer votre SEO de manière locale mais ne permettra pas de valoriser les mots-clés ciblés.

Le chemin qui suit le nom de domaine doit être concis, explicite et contenir des mots clés engageants.

En suivant ces conseils, vous avez les outils en main pour optimiser votre présence sur le web et l’inscrire d’ores et déjà dans la durée !