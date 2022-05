Note de service : Bhmag était inaccessible hier (?)

Vous avez été plusieurs lecteurs à me contacter (par mail ou via Facebook) pour m’informer ou me questionner concernant l’indisponbilité de Bhmag hier en fin d’après midi.

Je tenais à publier une petite news ce matin pour vous informer et vous rassurer. Le site était effectivement inaccessible hier mais n’ayez crainte il n’y a rien eu de grave. Aucune donnée n’a été perdue. Ce n’était pas un hack ou un acte malveillant mais un simple souci technique.

En effet, une mise à jour du serveur (comme j’en fais régulièrement) a provoqué une incompatibilité entre notre CMS (WordPress) et PHP. Et cette incompatiblité a eu pour effet de rendre le site totalement inaccessible pendant quelques temps. Seul un message d’erreur apparaissait.

Il a donc fallu commencer par localiser et cerner le bug puis trouver comment le corriger afin que Bhmag soit à nouveau opérationnel et accessible à tous.

Et pour ce travail et la résolution de ce souci je ne peux que remercier Nicolas Schmidt de Syrelis.com qui, une fois encore, a su relever le défi et sortir Bhmag de la panade. Un grand merci à lui pour son efficacité, sa disponibilité et son sérieux depuis de nombreuses années. (*)

(*) Si vous avez besoin d’un serveur, d’un hébergement ou d’infogérance je ne peux que vous conseiller chaudement ses services. Et je précise que ceci est une pub totalement gratuite et assumée.