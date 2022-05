Le retour des SSD SATA (2,5″ et M.2.) chez Western Digital

Western Digital vient de présenter une nouvelle gamme de SSD : les WD Blue SA510. Ce sont des SSD d’entrée de gamme au format 2,5 pouces et M.2. qui exploitent une interface SATA III à 6 Gb/s.

A l’heure où la majorité des fabricants proposent des SSD au format M.2. NVMe, l’arrivée d’une (énième) série de SSD 2,5″ et M.2. SATA est plutôt étonnante de la part de Western Digital. Mais pourquoi pas… Peut être le constructeur souhaite-il rester présent sur l’ensemble du marché avec cette gamme SATA qui vise l’entrée de gamme et ses SSD M.2. NVMe qui visent plutôt le haut du panier.

Quoiqu’il en soit, les WD Blue SA510 sont des SSD SATA plutôt classiques. Ils offrent des performances assez banales pour ce genre de périphériques. En effet, le fabricant annonce des débits de 560 Mo/s maximum en lecture et des débits qui varient de 440 Mo/s à 520 Mo/s en écriture en fonction de la capacité du disque.

Trois capacités sont annoncées : 250 Go, 500 Go et 1 To.

Voici les caractéristiques de chaque version :

WD Blue SA510 250 Go : 555 Mo/s en lect., 440 Mo/s en écrit. (80/78K ioPS)

WD Blue SA510 500 Go : 560 Mo/s en lect., 510 Mo/s en écrit. (90/82K ioPS)

WD Blue SA510 1 To : 560 Mo/s en lect., 520 Mo/s en écrit. (90/82K ioPS)

A noter que les WD Blue SA510 offrent respectivement une endurance de 100 To, 200 To et 400 To.

Couverts par une garantie de 5 ans, les WD Blue SA510 de 250 Go, 500 Go et 1 To sont annoncés à respectivement 65$, 75$ et 100$ Outre Atlantique.