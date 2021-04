Bonjour à tous ! Je vous souhaite la bienvenue sur l’édition 2021 de Bhmag !

Après plusieurs semaines de développement, la nouvelle version du site est maintenant officiellement disponible. J’espère que cette nouvelle version vous plaira.

Finie l’ancienne interface un peu vieillotte ! Désormais l’édition 2021 de Bhmag arrive avec une toute nouvelle interface graphique résolument plus moderne et plus design, beaucoup plus dans l’air du temps et répondant plus fidèlement aux derniers standards actuels.

C’est probablement l’une des plus grosse mises à jour du site depuis son existence. C’est aussi un grand changement pour Bhmag dont la mise en page et le design n’avaient pas changé depuis plusieurs années.

Le changement c’est maintenant !

Comme vous pouvez le constater au premier coup d’oeil, les changements apportés à Bhmag sont très nombreux. Ils sont d’abord d’ordre esthétique. Le site arbore une nouvelle charte graphique et une nouvelles mise en page qui permettent de mettre beaucoup plus en avant le contenu proposé sur Bhmag. Un nouveau logo, plus moderne, a également fait son apparition afin d’offrir une nouvelle dynamique au site.

Pour améliorer la lisibilité du site, de nouvelles fonctionnalités ont été implantées sur Bhmag. Par exemple, les tests de matériel sont désormais beaucoup plus lisibles. Et la notation des produits et la conclusion sont maintenant plus claires et plus détaillées. Grâce à cette nouvelle interface, la publication de nouveaux tests sera facilitée, ce qui permettra de publier plus régulièrement de nouveaux articles. Et ça tombe bien car plusieurs tests de produits sont déjà prêts à sortir….

A noter que dorénavant le design de Bhmag est “responsive” c’est à dire que l’affichage du site s’adapte parfaitement au type de terminal employé. Vous pouvez donc consulter sans soucis les articles de Bhmag sur un PC ou une tablette, ou même tranquillement sur un smartphone depuis votre canapé. Le design s’adapte automatiquement suivant le type d’appareil utilisé et l’ensemble du contenu est disponible au format adéquat.

Du changement dans la continuité…

Evidemment hormis ce nouveau design, le site Bhmag poursuit son chemin et continue de traiter comme il le fait depuis de nombreuses années des dernières nouveautés informatique, que ce soit au niveau matériel ou logiciel… Il y a bien sûr les tests de matériel qui restent le coeur du site, avec le secteur du stockage qui reste le domaine de prédilection de Bhmag mais d’autres domaines vont continuer d’être explorés prochainement… Attendez-vous à quelques surprises….

Les diverses rubriques du site qui ont fait la popularité de Bhmag sont bien sûr toujours présentes. A commencer par la rubrique Téléchargement qui a (presque) intégralement été repensée mais quelques fiches logicielles méritent encore des mises à jour d’informations. De son côté, la rubrique Trucs & Astuces est bien sûr toujours là, elle sera complétée au mesure et à mesure de nos découvertes et de vos (éventuelles) propositions… La section Bons Plans profite de cette migration pour s’enrichir de quelques aménagements au niveau des récapitulatifs (à découvrir très bientôt à partir du prochain récap’…). Du côté du forum de discussion, un mini lifting a eu lieu. Et maintenant que l’édition 2021 est en place on va pouvoir intégrer plus facilement de nouvelles petites choses….

Pour Bhmag, l’année 2021 est une année importante puisque le site fêtera ses 21 ans d’existence le 15 août prochain ! Oui 21 ans déjà ! Un site indépendant que j’administre personnellement depuis tout ce temps et avec lequel je prends toujours autant de plaisir à vous partager les dernières nouveautés informatique.

Remerciements

Pour finir ce long post, je vous remercie vous, chers lecteurs, chères lectrices, pour votre confiance depuis toutes ces années. J’espère que l’édition 2021 de Bhmag vous plaira et que vous lui ferez un bon accueil. D’ailleurs si cette version vous plaît n’hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous êtes la seule publicité du site.

Je remercie également :

Killian Weidner qui s’est chargé de toute la partie développement du site. Il a fait un travail remarquable et a parfaitement compris l’orientation à donner au site. Il a mené le projet d’une main de maître. Si vous avez besoin d’un développeur freelance je vous le recommande chaudement. Vous pouvez retrouver toutes les informations le concernant sur son site web.

Alexandre Nikov qui a réalisé le nouveau logo du site. Il est parvenu à cerner le projet et à le matérialiser en réalisant ce nouveau logo.

Nicolas Schmidt de Syrelis.com qui se charge de l’infogérance du serveur de Bhmag depuis plusieurs années. Quelqu’un de très professionnel et sur qui on peut compter. La preuve ce matin encore il avait les mains dans le cambouis et il nous a grandement aidé à mettre en ligne le nouveau site.

Note de service : Si jamais vous constatez éventuellement un petit souci d’affichage ou un bug suspect, n’hésitez pas à faire remonter l’information (via les commentaires ci-dessous ou via le formulaire de contact) afin de que ce soit corrigé dès que possible.