AMD publie les drivers Adrenalin 21.4.1

– Un tout nouveau client AMD Link pour Windows est désormais disponible et vous permet de diffuser vos jeux et votre bureau sur d’autres PC compatibles avec les graphiques Radeon.– Nouvelle fonctionnalité “Link Game” qui vous permet de vous connecter facilement avec un ami pour jouer à des jeux ensemble sur un seul PC ou même de les aider à résoudre un problème ou un problème de PC.– Technologie de streaming repensée pour de meilleurs visuels et une latence plus faible.– Nouvelle fonctionnalité de qualité de service qui ajuste dynamiquement vos paramètres de streaming en fonction de votre connexion Internet.– Prend désormais en charge le streaming jusqu’à 4k / 144fps.

Logiciel Radeon

– Des options d’interface utilisateur personnalisées sont désormais disponibles dans l’installation du logiciel Radeon pour modifier l’interface utilisateur. Des options existent pour une installation complète, une installation minimale et une installation avec pilote uniquement.

– Amélioration des couleurs vives de l’écran de jeu GD-187: Un nouveau profil de couleur qui permet aux utilisateurs d’activer une apparence plus vive pour leur couleur d’affichage.

– Correction de déficit de couleur GD-187: Une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’ajuster leurs couleurs d’affichage pour les trois principaux types de carence de couleur avec des curseurs d’intensité.

– Amélioration de la fonctionnalité de la barre de recherche.

– Les informations sur les statistiques des jeux sont désormais disponibles dans l’onglet Jeux.

– Boutons de navigation historiques ajoutés pour se déplacer facilement entre les onglets.

– Bascule ajoutée pour activer ou désactiver le navigateur Web intégré.

– Option Paramètres ajoutée pour activer ou désactiver toutes les touches de raccourci en un seul clic.

Enregistrement et streaming

– Les paramètres d’enregistrement et de diffusion en continu ont été regroupés dans un seul onglet facile à utiliser.

– Un nouvel assistant de streaming est désormais disponible et aide les utilisateurs à configurer leurs paramètres d’enregistrement et de diffusion pour la première fois. Un nouveau paramètre de qualité «adaptatif» est disponible dans l’assistant qui permet à Radeon Software de surveiller votre flux et d’apporter des modifications à la qualité en fonction des performances de votre flux.

– Amélioration de la convivialité de l’éditeur de scène pour la création et l’édition de scènes.

– Une option est maintenant disponible pour sélectionner l’écran à partir duquel vous souhaitez enregistrer ou diffuser dans plusieurs configurations de système d’affichage.

Optimisation des performances

– Introduction des mesures et de la surveillance du processeur dans l’onglet des mesures de performances du logiciel Radeon.

– Améliorations apportées à l’onglet des mesures de performance, y compris des mises à jour de conception des graphiques pour les mesures, plus de lectures de performances, des contrôles de journalisation améliorés et des contrôles et des graphiques de superposition de performances améliorés

AMD Crash Defender

– Préserve les données et maintient votre système en marche dans certains cas où votre système pourrait avoir subi une panne ou un blocage.

– Prise en charge du décodage Microsoft® PlayReady AV1GD-187

– Prise en charge d’AMD Eyefinity étendue sur les gammes gammes Ryzen Mobile 4000 et Ryzen Mobile 5000.