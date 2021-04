Un nouveau SSD M.2. NVMe chez Silicon Power : le XD80

Le fabricant Silicon Power agrandit sa gamme de produits de stockage avec une nouvelle référence : le XD80. Derrière cette dénomination se cache un un SSD M.2. au format 2280 qui exploite une interface PCI Express 3.0 4x compatible NVMe 1.3. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D par contre on ne connaît pas le type de contrôleur utilisé.

A noter qu’afin de garder le SSD au frais, le XD80 est équipé d’un dissipateur thermique en aluminium. Celui-ci permet de rafraîchir les puces de NAND Flash et de réduire la température. D’après le constructeur un gain de 20% serait envisageable.

La gamme XD80 existe en quatre capacités de stockage : 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To.

En terme de performances, les SSD XD80 de Silicon Power offrent des débits pouvant atteindre jusqu’à 3.400 Mo/s en lecture et 3.000 Mo/s en écriture. On ne connaît pas leur nombre d’iOPS par contre.

Les XD80 seront commercialisés prochainement à un tarif encore non communiqué. La garantie sera toutefois de cinq ans.