Bon Plan : et si on faisait le tour des SSD en promo ?

Cet après-midi, il est possible de se procurer plusieurs SSD à prix cassés. Si vous voulez vous équiper ou mettre à jour votre configuration actuelle, voilà quelques offres qui valent le détour :

Crucial P2

Le Crucial P2 est un SSD au format M.2. NVMe qui profite d’une interface PCI Express 3.0 4x. Le SSD est animé par un contrôleur maison et il est équipé de mémoire NAND Flash QLC. Le modèle 1 To offre des débits de 2.400 Mo/s en lecture et de 1.800 Mo/s en écriture (1.900 Mo/s pour le modèle 2 To).

Crucial P5 Plus

Le P5 Plus est un SSD M.2. NVMe qui tire partie d’une interface PCI Express 4.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 176 couches. Il propose des débits de 6.600 Mo/s en lecture et de 5.000 Mo/s en écriture.

Samsung 970 EVO Plus

C’est un SSD au format M.2. NVMe équipé d’une interface PCI Express 3.0 4x. Il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC en 96 couches. Le 970 EVO Plus offre des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 3.500 Mo/s en lecture et jusqu’à 3.300 Mo/s en écriture (600K / 550K iOPS 4K).

Samsung 980



C’est un SSD M.2. NVMe qui est doté d’une interface PCI Express 3.0 4x et d’un contrôleur Pablo. Il exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 136 couches. La version 1 To offre des débits de 3.500 Mo/s en lecture et 3.300 Mo/s en écriture